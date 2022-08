Ein Schondorfer baut Kulissen für Videos der Band Rammstein

Plus Luzius Kloker arbeitet an der Produktion von zwei Videos der international erfolgreichen Band Rammstein mit. Wie der Schondorfer durch einen Zufall zu diesem spektakulären Auftrag kommt.

Rammstein gilt als eine der erfolgreichsten deutschen Bands auf internationaler Ebene. Sie füllt weltweit große Stadien und Hallen. Zuletzt war im Gespräch, dass sie Silvester vor 145.000 Fans auf der Münchener Theresienwiese spielen. Das Vorhaben und die Ablehnung der Stadt München sorgten bundesweit für Aufmerksamkeit. Bekannt sind die Musiker neben ihrem markanten Sound auch für den Einsatz von Pyrotechnik bei ihren Shows und die Texte und Videos, mit denen sie regelmäßig für Diskussionsstoff sorgen. Der Schondorfer Luzius Kloker hat mit den Stars der Musikszene zweimal zusammengearbeitet. Wie es dazu kam, darüber hat unsere Redaktion mit ihm gesprochen.