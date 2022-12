Schondorfer Gemeinderat will in Zukunft auch hybrid tagen

In Schondorf soll ein Videokonferenzsystem Familie, Beruf und Kommunalpolitik besser vereinbar machen. Doch es gibt auch kritische Anmerkungen zu hybriden Sitzungen.

Der Schondorfer Gemeinderat will künftig auch hybride Sitzungen abhalten, also Sitzungen, an denen Gemeinderatsmitglieder auch dann teilnehmen können, wenn sie nicht im Sitzungssaal im Rathaus anwesend sind. Solche Sitzungen sind seit Kurzem in Bayern dauerhaft möglich. Deutlich wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung, dass sich dann im Ablauf einiges ändern könnte und auch eine größere Investition in die entsprechende Konferenztechnik notwendig sein werde.

Den Anstoß für hybride Sitzungen gab ein Antrag der CSU-Fraktion. Deren Mitglied Anna Klinke wird bald Mutter und könnte im Rahmen von hybriden Sitzungen auch von zu Hause aus teilnehmen. Doch es gehe nicht nur um solche Lebenssituationen, ergänzte Rainer Jünger ( CSU). Er dachte auch an Personen, die etwa aus beruflichen Gründen für längere Zeit von Schondorf abwesend sind. Man könnte damit das Gemeinderatsamt auch für Personen attraktiv machen, die aufgrund ihres beruflichen Engagements nicht immer vor Ort sein können. Wolfgang Schraml (FWS) sprach daher von einer "Investition in die Zukunft" und bat auch darum, bei der technischen Ausstattung nicht zu sparen: "Die Technik muss perfekt sein", meinte er. Andernfalls werde zwar etwas gekauft, dann aber doch nicht genutzt.

An ein Videokonferenzsystem werden hohe Ansprüche gestellt

Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) hatte zunächst erläutert, was ein solches Videokonferenzsystem leisten müsse. Es müsse gewährleisten, dass sich alle Teilnehmer gleich gut sehen können. Deshalb werde unter anderem eine Kamera benötigt, die auf die gerade sprechende Person schwenke, ein weiterer Bildschirm (neben demjenigen, auf dem Unterlagen gezeigt werden) müsse die nicht im Sitzungssaal anwesenden Personen sichtbar machen und es bedürfe entsprechender Mikrofone im Saal. Die von außerhalb teilnehmenden Gemeinderatsmitglieder müssten zudem sicherstellen, dass keine anderen Personen nicht öffentliche Tagesordnungspunkte mitverfolgen können, so Herrmann weiter.

Der Bürgermeister hatte sich auch bereits drei Angebote für solche Videokonferenzsysteme machen lassen. Sie reichten von knapp 5000 bis knapp 16.000 Euro. Manche Gemeinden hätten aber auch schon 30.000 bis 40.000 Euro investiert, berichtete Stefanie Windhausen-Grellmann (Grüne). Sie hatte mehrere Kommunen kontaktiert, die bereits ein solches System für hybride Sitzungen einsetzen. Technisch sei alles machbar, meinte sie, aber der Charakter der Sitzungen würde sich ändern. Zwischenrufe - und davon habe es allein in der laufenden Sitzung bislang 34 gegeben - könnten dann nicht mehr gemacht werden, nannte sie ein Beispiel. Windhausen-Grellmann stellte auch die Frage, "geht es wirklich nur um die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Ehrenamt oder ist vielmehr der Grund, dass eine Stimme fehlt, wenn jemand über Wochen oder Monate in den Sitzungen fehlt?". Der Schondorfer Gemeinderat setzt sich aus acht Mitgliedern der Grünen (inklusive Bürgermeister), sieben der CSU und zwei der FWS zusammen.

Daheim zu bleiben soll bei hybriden Sitzungen die Ausnahme bleiben

Helga Gall (Grüne) legte Wert darauf, dass eine Sitzungsteilnahme von außerhalb des Sitzungssaals die Ausnahme bleiben müsse, dem stimmte auch der Bürgermeister zu: "Es darf nicht sein, dass man am Morgen anruft und sagt, dass man am Abend nicht kommt. Priorität hat die Anwesenheit, Abwesenheit muss die Ausnahme sein." Mit großer Mehrheit sprach sich der Gemeinderat schließlich für hybride Sitzungen aus. Welche Technik dafür beschafft wird, ist jedoch noch offen.

