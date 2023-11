Schondorf

vor 51 Min.

Schondorfer Gemeinderat will nicht am Baumschutz rütteln

Artikel anhören Shape

Ein Gemeinderat will in Schondorf die erst vor wenigen Wochen neu beschlossene Verordnung zu Fall bringen. Doch die Mehrheit will an dem Regelwerk nicht rütteln.

Der Schondorfer Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung noch einmal ausgiebig über die gemeindliche Baumschutzverordnung diskutiert. Diese war erst vor wenigen Wochen in überarbeiteter Form neu beschlossen worden. Dabei hatte CSU-Gemeinderat Andreas Ernst beantragt, die Verordnung abzuschaffen. Weil der Antrag nicht auf der Tagesordnung stand, wurde er damals nicht behandelt. Das geschah jetzt. Allerdings: Erfolg hatte Ernst nicht. Mit 12:3 Stimmen wurde Ernsts Antrag abgelehnt, obwohl dieser versucht hatte, die Abschaffung der Verordnung positiv sowohl für die Gemeinde als auch die Bürgerschaft darzustellen. Man reduziere Bürokratie und spare Kosten und die Fremdbestimmung der Menschen werde verringert, warb Ernst für sein Anliegen. Außerdem wiederholte er seine Ansicht, dass die Verordnung auch dazu führe, dass Bäume umgeschnitten werden, bevor sie so groß werden, dass sie einen Schutzbestand darstellen. Franziska Königl gibt zur Baumschutzverordnung Stimmen aus der Bevölkerung wieder Unterstützung bekam Ernst von Franziska Königl (FWS). Sie gab einige Aussagen aus der Bevölkerung wieder. Diese gipfelten in der Ansicht, die Baumschutzverordnung stelle geradezu eine "Enteignung eines jeden Baumbesitzers" dar. Und man lasse sich nicht von Laien, die teilweise eine Fichte nicht von einer Kiefer unterscheiden könnten, sagen, wie man mit dem eigenen Garten umzugehen habe. Diese Einschätzung wies Martin Wagner ( CSU), der die Baumschutzkommission leitet, zurück. Den Antrag seines Kollegen lehnte er unter anderem deswegen ab, weil man sich zwei Jahre lang mit der Neufassung der Baumschutzverordnung beschäftigt habe, der Antrag auf Abschaffung aber erst jetzt gestellt worden sei. Kommissionsmitglied Simon Springer (CSU) betonte, dass man zu 90 Prozent ohnehin den beantragten Baumfällungen zustimme. Aber herabfallendes Laub sei eben kein Grund, einen Baum umzuschneiden, fügte Helga Gall (Grüne) an. Und wer mit Eingriffen ins Eigentum argumentiere, sagte Wolfgang Schraml (FWS), der dürfe auch keinem Bebauungsplan mehr zustimmen. Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) hielt den Schutz von Bäumen nicht nur wegen des Ortsbilds für wichtig, sondern auch, weil Bäume wertvolle Lebensräume seien und an heißen Tagen eine kühlend wirkten. "Wir tun gut daran, auf diese Bäume gut aufzupassen", sagt er. So sah es schließlich auch die Mehrheit und lehnte den Antrag Ernsts ab. (ger) Lesen Sie dazu auch Schondorf Plus Schondorf erweitert den Schutz von Bäumen

Dettenschwang Der Gasthof Stangl ist Geschichte, die Bäume sind es auch bald

Landkreis Landsberg Die grünen Denkmäler sollen wieder mehr werden

Themen folgen