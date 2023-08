Schondorf

Schondorfer Kinder sollen in einem großen S betreut werden

Die Form eines großen S soll die neue Kindertagesstätte an der Schondorfer Bergstraße erhalten. In diesem S sind sechs Kindergarten- und vier Krippengruppen geplant.

Plus Der Neubau einer Kindertagesstätte wird zu einem Riesenprojekt für Schondorf. Jetzt liegt ein Planungsentwurf für sechs Kindergarten- und vier Krippengruppen vor.

Ein großes S wird man spätestens bis 2026 an der Westseite des Angers an der Bergstraße in Schondorf aus der Vogelperspektive erkennen. In dieser Form soll dort eine neue Kindertagesstätte errichtet werden. Die Planung hierfür hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwochabend mit 13:1 Stimmen befürwortet, ebenso die mit der Planung verbundene Kostenschätzung. Demnach dürfte der Neubau knapp zehn Millionen Euro kosten.

Eingangs hatte noch einmal Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) umrissen, von welchen Überlegungen die vorliegende Planung geleitet worden sei. Man wolle in jedem Fall flexibel mit Blick auf spätere Erweiterungen bleiben, sagte er. Dies ermögliche das von Architekt Alexander Herrle vorgestellte Konzept, das einzelne Gebäude S-förmig aneinanderreiht. Dieses S könne dann je nach Bedarf an den beiden Enden verlängert werden. Es sieht auch vor, für jeweils zwei Gruppenräume einen gemeinsamen Eingang und gemeinsame WCs zu errichten. Letzteres geschehe aus Kostengründen (für WC-Flächen gebe es keinen staatlichen Zuschuss, sagte Herrmann), ersteres auch vor dem Hintergrund der Corona-Erfahrungen, als vermieden werden sollte, dass zu viele Menschen zur gleichen Zeit an einem Platz sind.

