Seniorenbetreuung: Neue Struktur und Personalwechsel in Schondorf

Die Gemeinde Schondorf finanziert eine Fachkraft für Altenpflege. Jetzt gibt es einen Wechsel bei den Zuständigkeiten und dem Personal.

Astrid Klimt kümmert sich seit Januar dieses Jahres um die Senioren in Schondorf. Die Gemeinde finanziert ihre Teilzeitstelle als Fachkraft für Altenpflege. Doch im neuen Jahr gibt es einen Personalwechsel, und die Zuständigkeiten ändern sich. Unsere Redaktion hat zu den Hintergründen nachgehakt.

Angestellt ist Klimt bisher beim Uttinger Verein Füreinander. Das hat den Hintergrund, dass dieser die Zulassung des Bayerischen Landesamts für Pflege hat, eine Fachkraft zu beschäftigen und den Schondorfern deswegen aushilft. Die wollen die Aufgabe künftig selber in die Hand nehmen. Laut Peter Raithel, Vorsitzender des Vereins Gemeinsam, übernimmt sein Verein zusammen mit der Nachbarschaftshilfe, geleitet von Gerti Huber, die Aufgabe. "Die nötige Zulassung für die Fachkraft bekommen wir in Kürze", sagt Raithel.

Nachfolge ist in Schondorf schon geregelt

Die Aufgabe wird dann allerdings nicht mehr Astrid Klimt ausüben. Der Verein Füreinander hat ihr gekündigt, weil die Trägerschaft wechselt und aufseiten der Schondorfer ist ein personeller Wechsel gewünscht. Nachgefragt, warum dies so ist, ist von "unterschiedlichen Erwartungen" die Rede. Die Gespräche über eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger sind bereits gelaufen. Laut Raithel gibt es auch eine Entscheidung. "Dazu kann ich aber noch nichts Konkreteres sagen, weil der Vertrag erst in den kommenden Tagen unterschrieben wird." Den Uttingern dankt Raithel ausdrücklich für deren Unterstützung in der Anfangsphase.

Inhaltlich hat Klimt in den vergangenen Monaten Senioren und Angehörige zum Thema Pflegegrade beraten. "Viele wissen gar nicht, welche Leistungen es gibt und worauf sie Anspruch haben", sagte Klimt im Gespräch mit unserer Zeitung im Frühjahr. Sie zählte damals unter anderem Fahrdienste und Haushaltshilfen auf. Klimt erklärte zudem, möglichst viele Alltagshelfer ausbilden zu wollen, wie es sie in Utting schon seit Jahren gibt. Sie könnten die Senioren unterstützen oder einfach mal eine Runde mit ihnen spazieren gehen. Peter Raithel betont, dass das Thema Alltagshelfer ein Schwerpunkt der künftigen Arbeit bleiben werde. "Die Schondorfer sollen alle möglichst lange zu Hause wohnen bleiben können und dabei unterstützt werden."

