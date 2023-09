Schondorf

Vor 80 Jahren geschah in Schondorf ein sensationeller Kirchenraub

Plus Spektakulär und bis heute nicht aufgeklärt: 1943 wird in der Filialkirche St. Jakob ein Kruzifix gestohlen. Jetzt steht der Raub in einem speziellen Register.

Beim Durchsichten alter Glasplattennegative seines Vaters fand Prof. Dr. Rudolf Alexander Steinbrecht die Aufnahmen, die der in den 1925er-Jahren vom Unterschondorfer Kruzifixus angefertigt hatte und erinnert sich: Vor jetzt schon 80 Jahren geschah in Schondorf der spektakulärste und bis heute nicht aufgeklärte Kirchendiebstahl unserer Region.

Aus der romanischen Filialkirche St. Jakob in Unterschondorf verschwand in einer Nacht zwischen dem 28. und 31. März 1943 der große und bekannte romanische Kruzifixus, der an der Nordseite des Kirchenschiffs hing. Der Diebstahl wurde unverzüglich bei der Gendarmerie Utting angezeigt und dem Landesamt für Denkmalpflege in München gemeldet.

