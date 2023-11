Schondorf

17:59 Uhr

Silvester: In Schondorf kommen Verbotszonen für Böller

Die Uferpromenaden am Ammersee (im Bild Dießen) sind in der Neujahrsnacht beliebte Orte, um Raketen abzuschießen. Doch in Schondorf wird die Seeanlage nun Teil von zwei Böllerverbotszonen.

Plus Die Mehrheit im Schondorfer Gemeinderat will für mehr Sicherheit in der Neujahrsnacht sorgen: Freunde des Feuerwerks müssen sich räumlich einschränken.

Von Gerald Modlinger Artikel anhören Shape

Freunde des Silvesterfeuerwerks müssen in Schondorf beim nächsten Jahreswechsel besonders aufpassen: Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung zwei Verbotszonen beschlossen, innerhalb derer in der Neujahrsnacht keine Raketen abgeschossen werden dürfen. Die Gemeinde Schondorf konkretisiert dabei Restriktionen, die im Grundsatz bereits im Sprengstoffgesetz verankert sind. Wie zu erwarten war, löste das Thema eine kontroverse Debatte im Gremium aus.

Hoch her ging es, als sich nach dem kurzen Sachvortrag von Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) aus den Reihen der CSU erst einmal die Kritiker eines solchen Verbots zu Wort meldeten. Als Herrmann erklärte, warum er ein teilweises Böllerverbot auf die Tagesordnung gesetzt hatte, berief er sich ausgerechnet auf Thomas Betz (CSU). Betz hatte in der Sitzung, in der es ums Neujahrsschießen des Reservistenvereins ging, angemerkt, wenn man dieses geordnete Schießen in der Seeanlage nicht erlaube, dann müsste auch das Feuerwerk in der Neujahrsnacht verboten werden. "Das war aber rein polemisch gemeint", betonte Betz, nachdem Herrmann aus dieser Aussage einen Arbeitsauftrag für die Verwaltung herausgehört hatte. "Der Thomas hat nur seinen Unmut kundgetan", sprang Andreas Ernst seinem Fraktionskollegen zur Seite. Ernst sah in möglichen Feuerwerksverbotszonen eine Vorstufe dazu, "irgendwann uns Schondorfern das Silvesterfest komplett zu verbieten".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen