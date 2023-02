Im Dorfhaus in Schondorf ist schon viel los

Seit September hat Schondorf ein Dorfhaus. Was sich seither in dem neuen Treffpunkt an der Bahnhofstraße entwickelt hat.

Die ersten 100 Tage des neuen Schondorfer Dorfhauses sind vergangen. Und in dem im September eröffneten Treffpunkt in der Bahnhofstraße 28 haben sich schon zahlreiche Aktivitäten etabliert. Darüber berichtete Sabine Pittroff (Grüne) in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

"Das Dorfhaus ist ein Dreh- und Angelpunkt des sozialen Geschehens im Dorf", fasste Pittroff zusammen. Seit Januar 2022 sei eine Fachkraft tätig, das Haus selbst sei im September eröffnet worden und seit Januar sei der Verein "Gemeinsam" anerkannt, um eine solche Fachkraft anzustellen, die dann auch staatlich gefördert werden könne.

Schon 100 Veranstaltungen im Dorfhaus in Schondorf

Das Dorfhaus funktioniere, sagte Pittroff. Dabei gehe es nicht nur um ältere Menschen, es sei für alle offen, fügte sie mit Verweis etwa auf das Sprachencafé, Spielenachmittage und -abende und Aktivitäten von Selbsthilfegruppen und des Helferkreises für Flüchtlinge an. Bis Jahresende 2022 haben laut Pittroff bereits knapp 100 Veranstaltungen stattgefunden: "44 Veranstaltungen für Ältere, 42 für Menschen mittleren Alters und elf für die Jüngsten." Es würden immer mehr Veranstaltungen, allerdings bräuchte man auch mehr Helfer.

An diesem Punkt hakte auch Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) ein: "Eine niederschwellige Betreuung auf den Weg zu bringen, wird steinig", meinte er. Helga Gall (Grüne) fügte an, dies werde eine wichtige gesamtgesellschaftliche Aufgabe werden. Denn es werde nicht mehr möglich sein, allen demenzerkrankten Menschen Angebote in Heimen oder in Kurzzeitpflege zu machen.

Wegen der zahlreichen Veranstaltungen muss im Dorfhaus künftig auch öfter sauber gemacht werden. Nach Pittroffs Bericht beschloss der Gemeinderat, die Räume nicht mehr nur einmal im Monat reinigen zu lassen, sondern wöchentlich (im Winter) beziehungsweise alle zwei Wochen (im Sommer). (ger)

