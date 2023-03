Sparen in Schondorf: Wo der Gemeinderat den Rotstift ansetzt

Plus Der Schondorfer Haushalt weist eine große Lücke auf. Jetzt muss gespart werden. Wie hält man es mit der Musikschule, dem Kreisseniorennachmittag und anderen Ausgaben?

Sparen, sparen, sparen: Das ist in der nächsten Zeit in der Gemeinde Schondorf angesagt. Der Haushalt 2023 weist bei den laufenden Einnahmen und Ausgaben eine Lücke von mehr als 900.000 Euro auf. Das heißt, der laufende Betrieb ist nach den Planzahlen nur gewährleistet, wenn die Gemeinde in die Rücklage greift - und Geld in die Hand nimmt, das eigentlich für Investitionen vorgesehen ist. Der Haushaltsplan wurde zwar, wie in der jüngsten Gemeinderatssitzung berichtet wurde, vom Landratsamt abgesegnet, allerdings mit der Auflage, aufs Geld zu schauen. Das hat Folgen insbesondere für viele freiwillige Leistungen der Gemeinde, zum Beispiel auch für die Musikschule oder das Freibier und das Frei-Hendl beim Kreisseniorennachmittag.

Das Landratsamt, berichtete Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne), mahne eine "sparsame und wirtschaftliche Führung des Haushalts" an, besonders mit Blick auf die freiwilligen Leistungen, auch über die Verschiebung von Investitionen sei nachzudenken. Die schlechte finanzielle Lage hatten kürzlich schon die Stockschützen und die Tennisabteilung des TSV Schondorf zu spüren bekommen. Ihre Zuschussbitten wurden nur teilweise erfüllt.

Warum das Musikzentrum Schondorf mehr Geld braucht

So geht es jetzt wohl auch weiter. Nach der allgemeinen Spar-Ansage galt es in der jüngsten Sitzung über drei solcher freiwilligen Leistungen zu entscheiden. Vor diesem Hintergrund kam der Wunsch des Schondorfer Musikzentrums, die gemeindliche Zuwendung von derzeit rund 8000 auf künftig 19.000 Euro jährlich zu erhöhen, zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Der Vereinsvorsitzende Nicolas von Wolff begründete den höheren Geldbedarf damit, dass wegen der Inflation die Vergütung der Lehrkräfte erhöht werden müsse. In den vergangenen zehn Jahren sei der Stundensatz gerade mal um insgesamt sieben Prozent auf 35,85 Euro erhöht worden, mit dem auch Sozialversicherungsbeiträge und Steuer bezahlt werden müssen. Um die Lehrkräfte zu halten und neue zu gewinnen, müsse man einen Stundensatz von 40 Euro erreichen, erklärte er. Das würde zu einem jährlichen Mehraufwand von rund 24.000 Euro führen.

Auch die Musikschule in Schondorf ist von den Sparanstrengungen des Gemeinderats betroffen. Die erbetene Erhöhung des Zuschusses fällt weitgehend aus. Foto: Gerald Modlinger

Schnell wurde in der Diskussion klar, dass zu den 19.000 Euro pro Jahr kein Weg hinführen würde. Am Ende stimmte nur Wolfgang Schraml (FWS) für diesen Betrag. Er hatte bereits zu Beginn der Sitzung erklärt, dass man die gemeindliche Finanzlage nicht dadurch verbessern könne, "wenn man bei Großprojekten großzügig und bei Kinkerlitzchen kleinlich ist". Thomas Betz ( CSU) sprach sich gegen eine Zuschusserhöhung auf. Er verwies darauf, dass der Gemeinde bereits Kostensteigerungen durch die gestiegenen Energiepreise für die der Musikschule zur Verfügung gestellten Räume entstehen.

Soll auch bei den Schondorfer Senioren gespart werden?

Eine 9:3-Mehrheit schloss sich schließlich dem Vorschlag von Helga Gall (Grüne) an, den Zuschuss zumindest um 20 Prozent zu erhöhen. Pro Kind und Monat sollen sechs statt bislang fünf Euro bezahlt werden, bei 130 bis 140 Schondorfer Kindern, die an der Musikschule unterrichtet werden, ergibt dies zwischen 9000 und 10.000 Euro im Jahr.

Intensiv über Einsparmöglichkeiten wurde auch beim Kreisseniorennachmittag diskutiert. Die Gemeinde lädt dabei ihre älteren Bürgerinnen und Bürger zu einem Getränk und einem halben Hendl ein und zahlt die Busfahrt dorthin. 2600 Euro sind dafür im Haushalt vorgesehen, man rechnet mit etwa 100 teilnehmenden Personen. Sollte man, um Geld zu sparen, nur noch das Essen oder nur noch das Getränk spendieren, wie Helga Gall ansprach, oder sollten die Senioren zumindest die Busfahrt selber bezahlen, wie Bürgermeister Herrmann vorschlug, oder den Betrag einfach deckeln und nur so viele Leute teilnehmen lassen, wie der Haushaltsansatz ermöglicht, wie Simon Springer (CSU) überlegte? Am Ende entschied man sich dann aber doch, mit 7:5 Stimmen, es bei der bisherigen Praxis zu belassen.

Hybridsitzungen des Gemeinderats soll es vorerst doch nicht geben

Gespart wird auch bei der Bezuschussung der Kinderkulturkarawane, die im Sommer wieder einen sechstägigen Workshop in Schondorf anbieten will. Statt der erbetenen 1600 Euro wird es dieses Mal nur 800 Euro aus der Gemeindekasse geben.

Ein größeres Einsparpotenzial realisierte der Gemeinderat in eigener Sache. Die auf Veranlassung der CSU-Fraktion bereits zweimal diskutierten Hybrid-Sitzungen des Gemeinderats soll es bis auf Weiteres nicht geben. Hybridsitzungen sollten Gemeinderatsmitgliedern, die wegen Krankheit, der Pflege von Angehörigen oder beruflich bedingten Abwesenheiten verhindert sind, ermöglichen, per Zuschaltung von außerhalb des Rathauses an Sitzungen teilnehmen zu können. Die dafür notwendige Hard- und Software hätte rund 30.000 Euro gekostet. Nun zog die CSU selbst die Reißleine. "Wir müssen sparsam sein und können nicht so locker-flockig 30.000 Euro ausgeben", sagte Simon Springer.