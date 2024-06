Umgetretene Verkehrsschilder ragen teils in die Fahrbahn hinein

Die Polizei Dießen sucht nach einem Vorfall in Schondorf nach Zeugen. Es laufen Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Bahnhofstraße in Schondorf durch bislang unbekannte Täter insgesamt vier Verkehrsschilder umgetreten, wodurch diese aus der Verankerung gerissen wurden, informiert die Polizei Dießen. Die Verkehrsschilder lagen quer über den Bürgersteig und ragten teilweise in die Fahrbahn. Der Sachschaden wurde auf etwa 400 Euro geschätzt.

Polizei Dießen startet Zeugenaufruf

Die Polizei ermittelt aktuell wegen Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Zeugen, die Hinweise geben können oder im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 08807/92110 bei der Polizeiinspektion Dießen zu melden. (AZ)

