Unbekannte stehlen geparktes Auto in Schondorf

Bislang unbekannte Täter haben am Mittwoch einen Pkw in Schondorf gestohlen. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Wie die Polizei meldet, wurde der schwarze Daimler G-Klasse mit Homburger Kennzeichen in der Zeit von 15 bis 18.10 Uhr am Reiherweg entwendet. Das Fahrzeug war an der Straße vor der Garage des Fahrzeughalters abgestellt und mit einem Keyless Komfortsystem ausgestattet. Der Pkw hatte einen Zeitwert von 45.000 bis 55.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel. 08141/612-0 zu melden. (AZ)

