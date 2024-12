Unbekannte zünden in Schondorf ein Fahrrad an

Am Mittwoch, 18. Dezember, bemerkte ein aufmerksamer Mann aus Schondorf am Abend um 19.55 Uhr in der Bergstraße in Schondorf auf dem Pendlerparkplatz ein kleines Feuer. Als er sich näherte, flüchteten, wie die Dießener Polizei mitteilt, drei dunkel gekleidete Personen, die ein, an einem Container angelehntes Fahrrad angezündet haben.

Zeuge dämmt die Ausbreitung des Feuers ein und verständigt Feuerwehr und Polizei

Als Mitglied der freiwilligen Feuerwehr Schondorf reagierte der Mann laut Polizei vorbildlich, dämmte die Ausbreitung des Feuers ein und verständigte seine Kollegen sowie die Polizei.

Durch den Brand entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Die drei Täter konnten unerkannt fliehen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dießen unter der Telefonnummer 08807/92110 zu melden. (AZ)