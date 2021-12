Unfall in Schondorf: Autofahrer schleudert über Verkehrsinsel

Spektakulärer Unfall in Schondorf: Ein Mann verliert vollkommen die Kontrolle über sein Auto.

Viele Schutzengel hatte ein Autofahrer am Freitagabend in Schondorf. Der 53-Jährige war laut Polizei in nördlicher Richtung unterwegs, als er kurz nach dem Ortseingang eine Verkehrsinsel überfuhr, einige Verkehrszeichen erfasste und der Wagen an zwei Bäumen gestoppt wurde. Neben den erheblichen Schäden an den Verkehrseinrichtungen wurde auch der Pkw schwer beschädigt.

Der Schaden liegt bei rund 10.000 Euro. Die Feuerwehr übernahm die Verkehrsabsicherung und beseitigte Verschmutzungen auf der Straße, der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Fahrer hatte Glück im Unglück und blieb unverletzt. Die Gründe für den Unfall sind bislang unbekannt. (lt)