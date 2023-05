Unfallflucht auf dem Parkplatz einer Drogerie

Als eine Autofahrerin nach einem Einkauf zu ihrem Wagen kam, fand sie frische Unfallspuren daran. Vom Verursacher war aber nichts zu sehen.

Wegen einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Drogeriemarkts an der Aumühle bei Schondorf ermittelt die Dießener Polizei. Wie die Inspektion mitteilt, hatte eine Autofahrerin am Montag gegen 18.45 Uhr ihren blauen BMW 540i auf dem Parkplatz abgestellt. Als sie eine halbe Stunde später zu ihrem Wagen zurückkam, stellte sie am Heck des Autos einen frischen Unfallschaden fest.

Der unbekannte Unfallverursacher hatte sich entfernt, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen, so die Polizei. Der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro beziffert. Zeugen sollen sich unter Telefon 08807/9211-0 melden. (AZ)