Verein Gemeinsam hilft in Schondorf an allen Ecken und Enden

Der Verein Gemeinsam ist eine wichtige Säule des sozialen Lebens in Schondorf und Umgebung. Bei der Jahreshauptversammlung werden die vielen Hilfen vorgestellt.

Auf rege Aktivitäten konnte der Verein Gemeinsam in Schondorf bei seiner Jahreshauptversammlung zurückblicken. Speziell für Schondorf sei es ein spannendes Jahr gewesen, berichtete Vorsitzender Peter Raithel: Ab 1. Januar sei eine Fachkraft (halbe Stelle) angestellt worden, im August sei im Dorfhaus ein Büro angemietet worden. Zudem sei seit Herbst 2022 Anne Pfefferkorn neues Mitglied im erweiterten Vorstand, die bei den vielen Hilfeanfragen Fachwissen und Erfahrung einbringe.

Das allgemeine Spendenaufkommen bezifferte Raithel für 2022 mit 48.402 Euro nach 2021 mit 51.689 Euro. Neben privaten Kleinspenden gingen auch etliche Großspenden ein, den größten Einzelbetrag stiftete mit 5000 Euro die Firma Axia Bauprojekt aus Schondorf, deren Geschäftsführer Georg Bechteler Mitglied im Verein ist. Von der Bert-Fanselau-Stiftung erhielt der Verein wiederum 5000 Euro. Anfang des Jahres wurden dem Verein für das Projekt "Gemeinsam Füreinander da" 50.000 Euro gespendet.

Auch am Ammersee nimmt die Altersarmut zu

Für Hilfeleistungen wurden 2022 44.835 Euro aufgewendet (2021: 42.000 Euro). "Auch bei uns nimmt die Altersarmut merklich zu, ebenso die finanziellen Probleme von alleinerziehenden Müttern", sagte Raithel dazu. Typische Einzelfallhilfen seien Stromnachzahlungen, Zuschüsse für Umzugskosten, Miet- und Nebenkostenzahlungen, Zuschüsse bei Klassenfahrten, Augenoperationen, Autoreparaturen, für Führerscheine und medizinische Leistungen, daneben Hilfen zum täglichen Leben oder für Essen in der schulischen Mittagsbetreuung. Gekauft beziehungsweise finanziert wurden Brillen, Öfen und Brennstoffe, Waschmaschinen, Möbel und Laptops, bezuschusst der Kauf von Autos und E-Scootern, außerdem wurden 18.878 Euro als Darlehen ausgegeben. Die Mitgliederzahl erhöhte sich 2022 auf 325.

Das Kapitel der Stiftung Gemeinsam habe 2022 die 100.000-Euro-Marke überstiegen, wegen der niedrigen Zinsen seien aber nur ganz geringe Erträge angefallen, so Raithel. In elf Fällen konnte mit insgesamt 2240 Euro geholfen werden.

Das Sozialmobil des Vereins Gemeinsam war 786-mal unterwegs

Am 30. April 2022 fand ein Aktionstag im Studio Rose Schondorf für die ukrainischen Flüchtlinge statt. Organisiert vom Rotary Club Ammersee-Römerstraße konnte der Verein Gemeinsam zweckgebunden knapp 6000 Euro in Empfang nehmen. Bei der Maibaumfeier wurden Stücke des alten Baums für insgesamt 720 Euro verkauft. Ende Mai war der Verein mit einem Infostand beim Sehnsuchtsfest in der Seeanlage vertreten.

Das Sozialmobil war 2022 786-mal unterwegs und fuhr 31.750 Kilometer. Jeden Mittwoch werden damit auch Personen aus Eching, Utting und Schondorf kostenlos zur Dießener Tafel gebracht und teilweise Lebensmittel ins Haus geliefert. Das Sozialmobil ist von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr unter der Mobilnummer 0170/8961302 erreichbar.

Ehrenamtliche Helfer unterstützen ältere Menschen im Alltag

Für die Jugendarbeit engagiert sich der Verein durch seine laufende Beteiligung mit 1000 Euro jährlich beim Jugendleiterprojekt der evangelischen Kirche in Utting. Der auf fünf Jahre geschlossene Vertrag endet in diesem Jahr. Außerdem betreibt der Verein Gemeinsam die Kinderparks in Utting und Windach.

Im Rahmen der Nachbarschaftshilfe Schondorf unterstützen durchschnittlich zehn ehrenamtliche Mitarbeiter unter Leitung von Gertraud Huber und Peter Raithel Menschen im Alltag und in Notlagen. Sie besuchen auch einige ältere Menschen regelmäßig zur Unterhaltung, zum gemeinsamen Einkaufen, leisten Gesellschaft bei Ausflügen und unterstützen bei der Suche nach Hilfeleistungen im Bereich Familienhilfe und vieles mehr.

Seit Januar ist eine neue Fachkraft des Vereins Gemeinsam tätig

Ein Lieferservice für Lebensmittel wird durch im örtlichen Edeka-Markt gespendete Leergutbons finanziert, 2022 konnten so 3751 Euro erwirtschaftet werden. Am Dienstag und Freitag liefern die Ehrenamtlichen warmes Essen vom Wirt Aleks an mehrere Personen aus.

2019 wurde mithilfe des Vereins Füreinander aus Utting das Projekt "Gemeinsam Füreinander da" gestartet, um eine niederschwellige Betreuung in Schondorf aufzubauen. Die Gemeinde finanziert eine halbe Stelle. Im Januar wurde die neue Fachkraft Monika Mölch angestellt. Unter der Führung von Bina Pittroff und Jo-Ann Meding soll es Menschen ermöglicht werden, so lange wie möglich gut versorgt zu Hause leben zu können. Seit September wird Gertraud Huber als Kümmerin des Dorfhauses und Leiterin der Nachbarschaftshilfe auf Stundenbasis beschäftigt. Dank einer ungewöhnlich hohen zweckgebundenen Spende sei die Finanzierung möglich, so Raithel. (AZ)