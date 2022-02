Schondorf: Bilder und Skulpturen zeigen Kraft der leisen Mächte

Katinka Schneweis präsentiert in einer Ausstellung im Studio Rose in Schondorf Bilder und Skulpturen.

Vom 4. bis 27. März zeigt das Studio Rose in Schondorf die Ausstellung „Die Kraft der leisen Mächte“. In ihren Bildern und Skulpturen beschwört die Landsberger Künstlerin Katinka Schneweis die Kraft, die im Kleinen und Unscheinbaren liegen kann.

Die Ausstellung ist jeweils von Mittwoch bis Sonntag von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Auftakt ist am Freitag, 4. März, um 18 Uhr. Zur Finissage am 27. März spielt um 12 Uhr die Harfenistin Alexandra Heym „Metarmorphosis“. Für den Einlass gelten die aktuell gültigen Corona-Regelungen. Führungen durch die Ausstellung können unter studio-rose@schondorf.de oder Telefon 0174/1879464 arrangiert werden.

Die Ausstellung zeigt Arbeiten, die um das Thema der kleinen und stillen Einflüsse kreisen. Es geht Katinka Schneweis um die Idee, dass im Unscheinbaren oder Unsichtbaren oft eine große Kraft verborgen liegt. Etwas, das groß und stark werden und viel Einfluss auf unser Leben ausüben kann, heißt es in einer Mitteilung.

Künstlerin nutzt Reste von Pelzmänteln für ihre Werke

Ausdruck finden diese Ideen sowohl in Malerei als auch in dreidimensionalen Arbeiten. Dabei sind die verwendeten Materialien so unscheinbar wie die leisen Mächte, die sie beschreiben. Für „Die Kraft der leisen Mächte“ arbeitet Schneweis mit Gips, Papier und Draht. Selbst Reste alter Pelzmäntel bekommen als Teil von Kunstobjekten ein neues Leben. Wesentlicher Bestandteil aller Arbeiten von Katinka Schneweis sind die Titel. Sie deuten auf die Geschichten hin, die mit den Bildern und Objekten erzählt werden.

Ausstellung wird auch in Köln und Hamburg gezeigt

Parallel zur Ausstellung wird Katinka Schneweis als Artist-in-Residence im Atelier Rose arbeiten, die ehemalige Arbeitsstätte des Malers Walter Rose. Hier haben Besucher die Möglichkeit, der Künstlerin bei der Arbeit über die Schulter zu schauen und den kreativen Prozess hautnah mitzuverfolgen. Nach dem Studio Rose wird die Ausstellung „Die Kraft der leisen Mächte“ im Diözesanmuseum Passau und später auch in Köln und Hamburg zu sehen sein.

Lesen Sie dazu auch

Die Verbindung von Kunst und Handwerk durchzieht die ganze Biografie der im Landkreis Landsberg lebenden Katinka Schneweis. Auf das Kulturwirtschaft-Studium folgte eine Schreinerlehre. Danach arbeitete sie als Inneneinrichtungsplanerin, studierte Kunstpädagogik an der Ludwig-Maximilians-Universität und unterrichtete als Kunsterzieherin. Seit 2013 ist sie freischaffende Künstlerin. Ihre Erfahrungen mit kreativen Prozessen gibt sie in Workshops für Privatpersonen und Firmen weiter, unter anderem auch für Apple oder Angelini. (ak)