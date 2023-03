Was bringt ein Bebauungsplan für Oberschondorf?

Plus Auch wenn fast alle im Gemeinderat für einen Bebauungsplan in Oberschondorf sind: Es gibt auch skeptische Stimmen zur Frage, wie dörfliche Strukturen erhalten werden können.

Mit einem Bebauungsplan und einer Veränderungssperre für einen Abschnitt an der Landsberger Straße möchte der Schondorfer Gemeinderat auf die bauliche Entwicklung im alten Ortskern von Oberschondorf einwirken. In der jüngsten Sitzung wurde die Veränderungssperre jetzt formal beschlossen. Außerdem lag eine Bauvoranfrage für das Grundstück eines früheren Bauernhofs vor, der abgerissen werden soll. Mit Verweis auf die Veränderungssperre wurde die Bauvoranfrage zurückgewiesen.