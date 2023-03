Was das Sparen in Schondorf für Vereine und Bürger bedeutet

Plus In Schondorf droht dem Verwaltungshaushalt eine Schieflage. Der Gemeinderat tritt bei Zuschussanträgen und freiwilligen Leistungen auf die Bremse.

Mit der Notwendigkeit erheblicher Einsparungen ist der Schondorfer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung konfrontiert worden. Grund dafür ist die Haushaltslage, die sich für dieses Jahr insbesondere beim Abgleich der laufenden Einnahmen und Ausgaben problematisch darstellt, wie Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) andeutete. Das hat nun unter anderem Folgen für Zuschussanträge von Abteilungen des TSV Schondorf und für weitere sogenannte freiwillige Leistungen.