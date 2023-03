Schondorf

12:01 Uhr

Was künftig auf dem Pfitzner-Denkmal in Schondorf stehen könnte

Plus Etliche Jahre wird über Denkmal und Straßenname diskutiert, die an den Komponisten Hans Pfitzner in Schondorf erinnern. Jetzt steht eine finale Entscheidung an.

Von Gerald Modlinger

Die Neugestaltung des Denkmals für den Komponisten Hans Pfitzner (1869 – 1949) in der Schondorfer Seeanlage wird in gut zwei Wochen wieder den Kulturausschuss des Gemeinderats beschäftigen. Für die Sitzung am Dienstag, 21. März, ab 20 Uhr liegt nun ein Textvorschlag vor, der auch auf Pfitzners antisemitisches Denken und sein Eintreten für die nationalsozialistische Ideologie und hinweisen soll.

