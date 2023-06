Wasserwacht Schondorf: Ein Todesfall, Probleme mit dem Boot und ein Jubiläum

Die Wasserwacht Schondorf war im vergangenen Jahr häufiger gefordert. Beim Boot und der Wachstation bestand Handlungsbedarf und es gab ein junges Todesopfer im Ammersee.

Nach den Corona-Einschränkungen war das Jahr 2022 für die Wasserwacht Schondorf wieder ein "normales" Jahr voller Einsätze, gemeinsamer Aktivitäten und Ausbildungen. Da es gesundheits-, corona- und berufs- oder lernbedingt einige personelle Ausfälle gab, erhielten die Schondorfer Unterstützung von der Wasserwacht Kaufering und konnten so jeden Wachdienst wie geplant mit vier Wasserwachtlern besetzen. Es gab ein Todesopfer zu beklagen.

Der einsatztechnisch ruhige Sommer wurde im August von einem Unfall in Eching überschattet, bei dem eine 16-jährige Stand-up-Padlerin ertrank. Die Taucher und Wasserretter aus Schondorf waren bei der Initialsuche und der Bergung im Einsatz. Auch im Jahr zuvor gab es ein Todesopfer. Die erste Jahreshälfte bot einen Mix aus medizinischen Hilfeleistungen, Taucheinsätzen und Hilfestellungen für Segler, Surfer und Kiter. Zusätzlich engagierten sich drei Aktive im Rahmen der Flüchtlingshilfe des Roten Kreuzes und halfen bei der Ausstattung von Unterkünften für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Zudem wurde der Maibaum eine Nacht bewacht.

Ab Juli nahmen die Anzahl der Einsätze und Aktivitäten deutlich zu, angefangen bei der Absicherung der 24-Stunden-Regatta bis hin zu einem Fischerstechen beim Uttinger Dorffest sowie der Absicherung des S'Ammersee-Festivals und einem Stand auf dem Schondorfer Weihnachtsmarkt. In der gesamten Saison 2022 gab es fünf Vermisstensuchen (Vorjahr: zwei) und 21-mal wurde Erste Hilfe geleistet (Vorjahr sechs). Für die Wasserwacht fielen 2258 Arbeitsstunden an, etwas weniger als noch 2021. In sieben Fällen war zudem Hilfe in Gefahrenlagen nötig.

Probleme mit dem Boot der Wasserwacht Schondorf

Im Jahr 2022 bereitete das Einsatzboot immer wieder Probleme mit anfangs unerklärlichen Ölverlusten. Letztendlich konnte das Problem nur durch den Ausbau des Motors und den Austausch der Ölwanne behoben werden. Einen Monat wurden die Wachdienste mit dem SEG-Boot und später dem Ersatzboot des Bezirkes absolviert. Aufgrund mehrerer Undichtigkeiten musste zudem das Dach der Wachstation ausgetauscht werden, dafür fanden sich viele freiwillige Helfer ein.

Im Juni 2022 erhielt die Wasserwacht Schondorf den Auftrag, mit einer Firma ein wertvolles Carbon-Foil zu finden, das beim Kentern verloren gegangen war. Dank der Sonar- und Robotertechnologie von Tauchdienste Müller wurde das Teil in einer Tiefe von 26 Metern geortet und geborgen. Am 23. Mai 2022 herrschte Starkwind, der dazu führte, dass bei einigen Segelbooten die Bojenkette nicht mehr ausreichend Halt bot. Es gelang der Wasserwacht Schondorf in Zusammenarbeit mit der Wasserwacht Herrsching, alle Boote zu sichern. Am 10. Juli fand nach einer zweijährigen Pause das traditionelle Weißwurstfrühstück der Wasserwacht Schondorf statt. Diese Veranstaltung markierte nicht nur das 60-jährige Bestehen der Wasserwacht, sondern auch die Taufe des neuen SEG-Bootes.

Wasserwacht Schondorf verfügt über Drohne für Einsätze

Seit 2021 verfügt die Wasserwacht Schondorf über eine Flugdrohne, die bei Vermisstensuchen und zur Lageerkundung bei Einsätzen eingesetzt wird. Die Ausbildung zukünftiger Piloten in Theorie und Praxis läuft, hieß es bei der Jahresversammlung. Spätestens zur zweiten Hälfte des laufenden Dienstjahres werde die Drohne fest in die Einsatzausrüstung integriert sein.

Elf Mitglieder kamen 2022 hinzu, wodurch die Gesamtzahl auf 501 anstieg. Insgesamt hatte die Ortsgruppe 45 Aktive. Es fanden Fortbildungen statt, unter anderem die Einweisung in Eisrettung und ein Lehrgang zur Fließwasserrettung. Im Jahr 2022 gab es laut Wasserwacht Schondorf im Vergleich zu 2021 eine deutliche Zunahme der Aus- und Fortbildungsstunden: 770 Stunden gegenüber 442 Stunden im Vorjahr. (AZ)