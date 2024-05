Wenn die Ammersee-Region zur Klassikbühne wird

Zwischen 25. August und 29. September findet das Klassik-Festival „Ammerseerenade“ rund um den Ammersee statt. Dabei treten Newcomer, renommierte Orchester und weltberühmte Musiker auf.

Das Klassik-Festival "Ammerseerenade" ist erstmals seit der Corona-Pandemie wieder in voller Größe zurück. An acht Tagen zwischen dem 25. August und 29. September verwandelt sich die Ammersee-Region in eine Bühne, auf der lokale und globale Musiker, primär aus der Klassik, aber auch aus der Volksmusik, Jazz oder Popmusik, zusammenfinden. “Wir haben das volle Konzertprogramm“, erzählt die Initiatorin Doris Pospischil in Schondorf. Gemeinsam mit ihrem Mann Hans-Joachim Scholz ist sie für die Planung des Festivals verantwortlich. Für das Ambiente sorgen - wie immer - außergewöhnliche Orte wie Kapellen, Kirchen, Gasthöfe und ein Dampfer, in denen Newcomer, renommierte Orchester und weltberühmte Musiker auftreten.

Zum zehnten Mal wird mit dem Kapellentag am 25. August die Ammerseerenaden-Session eingeläutet. Unter dem Titel „Zwischen Himmel und See“ werden die Türen von 24 Haus- und Hofkapellen rund um den Ammersee für Kleinkonzerte geöffnet. Auch dieses Jahr werden Routen für das Nord-, Süd-, West- und Ostufer ausgearbeitet, die es ermöglichen, Konzert- und Kapellenbesuche mit einer Fahrradtour zu verbinden. „Mehr als drei Kapellen schafft man meistens nicht“, verrät Pospischil. Deshalb könne man sich Zeit nehmen, um die Landschaft und die Musik zu genießen.

Während die Kapellen in Utting, Herrsching und Raisting den Münchner Mandolinenzirkel mit 15, das Akkordeonkonzert sowie die Ammertaler Alphornbläser mit jeweils zehn Musikern empfangen, treten in den kleineren Kirchlein Solistinnen, Duette, Trios oder Quartette auf. Die bunte Mischung der Musikgenres solle dabei sowohl Klassikfans und Familien als auch Jugendliche und junge Erwachsene für das Festival begeistern, so Pospischil. Auch kulinarisch wird mancherorts etwas geboten. Unter anderem werde es in Bierdorf ein Weißwurstfrühstück und in Rieden ein Kuchenbuffet geben. Der Eintritt zu allen Kapellen und Konzerten ist frei. Spenden, die zusammenkommen, werden an die Bauern gegeben, die sich um den Erhalt der Kirchlein kümmern.

Was bei den großen Konzerten der Ammerseerenade geboten ist

Am 14. September wird unter dem Titel „Classic for family“ im Florian-Stadl beim Kloster Andechs die Reihe der großen Konzerte eröffnet. Alessandro Quarta an der Violine, Giuseppe Magagnino am Piano und das Streichquartett I Solisti Filarmonici Italiani spielen das von Quarta selbst komponierte Stück „I 5 Elementi – Die 5 Elemente“, ein Werk in sechs Sätzen, dessen Uraufführung zu diesem Zeitpunkt gerade mal ein Jahr zurückliegt.

Bei “Classic in the country” am 15. September treten das Solina Cello Duo sowie die Sängerin Katharina Gruber gemeinsam mit dem Gitarristen Christian Gruber im Gasthaus Saxenhammer in Hechenwang auf.

Bei „Classic pur“ am 16. September im Otto-Hellmeier-Kulturhaus in Raisting spielen Kirill Troussov an der Violine und Alexandra Troussova am Piano unter dem Titel „Atemberaubende Virtuosität und tiefe Emotionen: Unterwegs mit der Stradivari“.

Nach dem Schweinsbraten gibt es in Türkenfeld Kammermusik

Kultur und Kulinarik werden am 18. September im Gasthof Hartl in Türkenfeld kombiniert. Beim „Schweinsbratenkonzert“ können die Gäste zu Beginn das bayerische Traditionsgericht genießen. Als Hauptgang folgt das Kammerensemble Philharmonia Frankfurt unter der Leitung von Juri Gilbo. Zwar wird die Philharmonia in kleinerer Besetzung auftreten, begleitet wird sie jedoch durch den ukrainischen Musiker Vladislav Lavrik an der Trompete.

Am 19. September werden mit „Classic for winds“ andere Wege beschritten. In dem neuen Konzertformat treten Anne Wierer an der Querflöte und Maxim Shagaev am Bajan-Knopfakkordeon, sowie das Blasensemble PenAnemos auf.

Eine musikalische Reise mit dem Schiff von Utting nach Stegen

Die Konzerte finden nicht nur am, sondern auch auf dem Ammersee statt. Beim „Musik-hop-on-hop-off auf dem Ammersee” am 20. September auf der „Utting“ werden drei Konzerte angeboten. Zwischen den Stopps in Schondorf, Herrsching und Dießen spielen Anne Wierer an der Querflöte und Maxim Shagaev am Bajan-Knopfakkordeon Klassik, die Saitenstraße Musi Volksmusik sowie das Trio Nautrico Jazz. Die musikalische Reise beginnt in Utting und endet in Stegen.

Das Finale der Ammerseerenaden findet am 28. September mit dem „Liberation Concert“ in St. Ottilien statt. „Das Konzert soll das Augenmerk auf die Geschichte und auf das Artist in Residence Projekt lenken“, erklärt Pospischil. Das erste Befreiungskonzert wurde 1945 von Überlebenden der umliegenden Konzentrationslager in St. Ottilien ausgetragen. In dem Projekt arbeiten Künstler die Geschichte des Ortes unter neuen und aktuellen Gesichtspunkten auf. Spielen wird das Jerusalem Symphony Orchestra unter der Leitung von Julian Rachlin gemeinsam mit dem Cellisten Mischa Maisky.

Für die sieben Großkonzerte startete der Kartenverkauf am 18. April.