Die Planungen für die neue Kindertagesstätte an der Schondorfer Bergstraße schreiten voran. In der letzten Gemeinderatssitzung in diesem Jahr präsentierte Christoph Straß vom Landschaftsarchitekturbüro Horst Kübert aus München die Planung für die Außenanlagen rund um das S-förmige Gebäude auf dem Anger zwischen Bergstraße und Mühlau.

