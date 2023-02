Wie hält man es mit der Schondorfer Ufermauer?

Plus Der Seeanlagen-Wettbewerb in Schondorf ist entschieden. Jetzt geht es ans Planen. Neben der Ufermauer könnte es auch noch einen zweiten heiklen Punkt geben.

Am Donnerstagabend ist nun offiziell das Ergebnis des Ideen- und Realisierungswettbewerbs für eine Neugestaltung der Schondorfer Seeanlage bekannt gegeben worden. Den ersten Preis erhielt wie berichtet das Büro Lohrer/Hochrein aus München. Dessen Entwurf konnte trotz oder vielleicht gerade wegen der darin enthaltenen Neugestaltung der Uferlinie das Preisgericht überzeugen, wenngleich laut Protokoll dessen Entscheidung mit 5:4 sehr knapp war. Wie bereits berichtet, würde es bei einer Umsetzung dieses Entwurfs die bisherige Ufermauer aus den 1920er-Jahren nicht mehr geben.