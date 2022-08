Schondorf

17:12 Uhr

A-Riva-Quartier in Schondorf: Alle Wohnungen sind verkauft

Noch sind gute Einblicke in das neue Wohnquartier „A Riva“ auf dem ehemaligen Prix-Gelände in Schondorf möglich, weil die Hecken und Gehölze erst wachsen müssen.

Plus Der Investor, der das ehemalige Prix-Gelände in Schondorf bebaut hat, meldet, dass alle 75 Wohneinheiten veräußert sind. Der Preis setzt im Landkreis Landsberg neue Maßstäbe. Warum Schondorf ein sehr gefragter Standort ist.

Von Gerald Modlinger

20 Jahre nach der Insolvenz der Firma Coprix hat sich auf deren einstigem Firmengelände mitten in Schondorf ein großer Wandel vollzogen. Anstelle der Industriehallen, in denen bis 2002 Rollladenkästen und Dämmsysteme hergestellt worden sind, ist jetzt ein für bisherige Schondorfer Verhältnisse augenscheinlich dicht bebautes, aber gut gestaltetes Wohngebiet entstanden. Jetzt meldete die Firma Wüstenrot Haus- und Städtebau (WHS) mit Sitz in Ludwigsburg, dass alle Wohnungen des „A Riva“ genannten neuen Wohnquartiers verkauft worden sind. Warum trotz Höchstpreisen Schondorf nach wie vor ein gefragter Wohnstandort ist.

