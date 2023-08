Zehn Sozialwohnungen in Schondorf sind bezugsfertig

Zwei Jahre nach Baubeginn können die zehn Sozialwohnungen in Schondorf jetzt bezogen werden. Die Baukosten für das Mehrfamilienhaus liegen bei mehreren Millionen Euro.

Nach einer zweijährigen Bauzeit ist es nun so weit: Der Landkreis Landsberg (Bauherr) freut sich über die Fertigstellung von zehn Wohnungen in der Brunnenstraße in Schondorf. Das soziale Wohnungsbauprojekt, das durch die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen dem Landkreis und der Gemeinde Schondorf erst möglich wurde, bietet jetzt bezahlbaren Wohnraum für Bürgerinnen und Bürger aus der Region.

Sechs der zehn Sozialwohnungen in Schondorf sind barrierefrei

Die insgesamt 725 Quadratmeter Wohnfläche verteilen sich auf drei Etagen und auf verschiedene Wohnungstypen, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der zukünftigen Bewohner gerecht zu werden. Das Mehrfamilienhaus umfasst eine Fünfzimmerwohnung, eine Vierzimmerwohnung, zwei Dreizimmerwohnungen, fünf Zweizimmerwohnungen und eine Einzimmerwohnung. Von diesen sind sechs barrierefrei gestaltet. Das Grundstück, auf dem die Wohnungen entstanden sind, befindet sich im Eigentum der Gemeinde Schondorf.

Durch einen langjährigen Erbbaurechtsvertrag zwischen dem Landkreis und der Gemeinde konnte das Projekt realisiert werden, um dringend benötigten Wohnraum zu schaffen. Die Gesamtkosten für diese Baumaßnahme belaufen sich auf etwa 3,6 Millionen Euro. (AZ)

