Zwei selig gesprochene Priester verbinden Schondorf und Boves

In einer feierlichen Prozession wurde das Reliquiar mit Knochenpartikeln der beiden selig gesprochenen, 1943 getöteten Priester aus Boves in die Kirche Sankt Anna gebracht.

Von Romi Löbhard

Der Sankt-Anna-Kirche in Oberschondorf kommt für Versöhnung und Völkerverständigung eine besondere Bedeutung zu: Im rechten Seitenaltar der Kirche ist jetzt ein Reliquiar untergebracht, das Knochenpartikel von zwei im Oktober 2022 selig gesprochenen Priestern enthält, die während des Zweiten Weltkriegs, am 19. September 1943, bei einem von der deutschen SS verübten Massaker in dem Städtchen Boves im Piemont in Norditalien ums Leben kamen. Auf dem Friedhof bei Sankt Anna befindet sich das Grab von Joachim Peiper, dem damaligen Kommandeur der SS-Truppe, die 350 Häuser niederbrannte und 21 Bewohner, darunter auch die zwei Priester Giuseppe Bernardi und Mario Ghibaudo, ermordete.

Das Gotteshaus ist also das Bindeglied, eine Brücke zwischen Peiniger und Opfern. Das Reliquiar ist ein Gastgeschenk aus Boves. Zur Übergabe der Reliquien war nicht nur eine knapp 40-köpfige Delegation von der Pfarrei San Bartolomeo mit Angehörigen der beiden Märtyrer-Priester und dem jetzigen Ortsgeistlichen Bruno Mondino nach Schondorf gekommen. Die Übergabe wurde in Schondorf, längst auch weltliche Partnergemeinde, überdies eingebettet in ein ganzes Veranstaltungswochenende mit Konzert und Aufführung einer Puccini-Messe und als Höhepunkt einem von der "Mass of the Children" von John Rutter musikalisch umrahmten Pontifikalamt mit Bischof Bertram Meier in der Schondorfer Kirche Heilig Kreuz und anschließender, feierlicher Prozession zur Sankt-Anna-Kirche.

