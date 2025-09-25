Schondorfer Bürgermeister verzichtet auf erneute Kandidatur 2026

Im Schondorfer Rathaus wird am 30. April 2026 eine Stelle frei: In der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend hat Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) angekündigt, zur Wahl am 8. März 2026 nicht wieder antreten zu wollen.

„Ich will ganz offiziell verlautbaren, dass ich nicht mehr kandidieren werde für die nächste Legislaturperiode“, sagte Herrmann „in eigener Sache“ zu Beginn der Sitzung, um nur noch zwei Sätze hinzuzufügen: Unter anderem drückte er seine Hoffnung aus, dass sich nun „etwas tut auf dem Markt der Bewerber“. Damit war das Thema im Gemeinderat abgehakt. Erwiderungen aus dem Gremium gab es nicht, Herrmann machte auch keine Angaben über die Beweggründe für seine Entscheidung.

Alexander Herrmann ist seit 2014 Bürgermeister in Schondorf

Herrmann wurde 2014 zum Schondorfer Bürgermeister gewählt. Damals hatte Peter Wittmaack (SPD) nach acht Jahren im Amt und mit 60 - also in einem ähnlichen Alter wie Herrmann, der im Dezember 61 Jahre alt wird -, ebenfalls auf eine weitere Bewerbung verzichtet. Es folgte eine denkwürdige Wahl, „eine Entscheidung mit vier Unbekannten“, wie unsere Redaktion damals schrieb.

Denn niemand, der kandidierte, hatte zuvor dem Gemeinderat angehört, zwei Personen kamen sogar von auswärts. Das waren damals der Hohenpeißenberger SPD-Politiker Dominic Scales und die bis dahin im Ruhrgebiet lebende Freie Wähler-Kandidatin Dr. Iris Hallay-Losch. Beide schieden im ersten Wahlgang aus, sodass es zu einer Stichwahl zwischen Alexander Herrmann (Grüne) und Rainer Jünger (CSU) kam. Diese zweite Runde entschied dann Herrmann mit 53 gegen 47 Prozent für sich. Damit wurde der Architekt und spätere IT-Berater nach Josef Lutzenberger in Utting der zweite Rathauschef von Grünen und GAL im Landkreis Landsberg.

2020 ging die Bürgermeisterwahl in Schondorf knapp aus

Die Bürgermeisterwahl 2020 ging etwas knapper als sechs Jahre zuvor aus. Bettina Hölzle (CSU) forderte Herrmann heraus und kam auf 48,5 Prozent der Stimmen.