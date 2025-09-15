Icon Menü
Schondorfs Bürgermeister zur Verkehrssituation am Ammersee: „Es ist eine Katastrophe“

Ammersee

Schondorfs Bürgermeister zur Verkehrssituation am Ammersee: „Es ist eine Katastrophe“

Schienenersatzverkehr und Baustellen erfordern am Westufer des Ammersees viel Geduld. Unsere Redaktion hat in den Rathäusern in Schondorf und Dießen nachgefragt.
Von Christian Mühlhause
    • |
    • |
    • |
    Aufgrund der Gleisbauarbeiten kommt es am nördlichen Bahnübergang zu langen Staus.
    Aufgrund der Gleisbauarbeiten kommt es am nördlichen Bahnübergang zu langen Staus. Foto: Thorsten Jordan

    Entlang des Westufers am Ammersee von einem Ort zum anderen zu kommen, erfordert derzeit starke Nerven. Ein Grund sind Bauarbeiten der Deutschen Bahn. Zudem ist die Staatsstraße in Dießen seit Wochen gesperrt, in Schondorf staut es sich wegen der Bauarbeiten am Bahnübergang im Süden massiv im Ort. Die Gemeinde hat laut Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) zwei Straßen sperren müssen, weil es Probleme mit dem Schleichverkehr gab. Er wendete zudem eine weitere geplante Maßnahme ab. In Riederau sorgte der geschlossene Bahnübergang für Unmut und die schon wieder vorgenommenen Bauarbeiten am Gleisbett für Verwunderung, wurde der Bereich der Ammerseebahn doch vergangenes Jahr erst erneuert. Unsere Redaktion hat zu den Punkten nachgefragt.

