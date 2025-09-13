Schondorfs Bürgermeister zur Verkehrssituation am Ammersee: „Es ist eine Katastrophe“

Entlang des Westufers am Ammersee von einem Ort zum anderen zu kommen, erfordert derzeit starke Nerven. Ein Grund sind Bauarbeiten der Deutschen Bahn. Zudem ist die Staatsstraße in Dießen seit Wochen gesperrt, in Schondorf staut es sich wegen der Bauarbeiten am Bahnübergang im Süden massiv im Ort. Die Gemeinde hat laut Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) zwei Straßen sperren müssen, weil es Probleme mit dem Schleichverkehr gab. Er wendete zudem eine weitere geplante Maßnahme ab. In Riederau sorgte der geschlossene Bahnübergang für Unmut und die schon wieder vorgenommenen Bauarbeiten am Gleisbett für Verwunderung, wurde der Bereich der Ammerseebahn doch vergangenes Jahr erst erneuert. Unsere Redaktion hat zu den Punkten nachgefragt.

Christian Mühlhause Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dießen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ammersee Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis