Bei der Schulerweiterung in Dießen pressiert es allmählich

An ein juristisches Seminar über Vergaberecht erinnerte am Dienstag die Sondersitzung des Dießener Gemeinderats. Anlass dafür war die zunehmend dringlich werdende Erweiterung der Carl-Orff-Schule. Im September 2021 hatten Bundestag und Bundesrat einen Rechtsanspruch auf Betreuung für Grundschulkinder beschlossen, der ab 2026 beginnend mit den Erstklässlern wirksam werden und in den folgenden Jahren für alle vier Jahrgangsstufen der Grundschule gelten soll. Praktisch zeitgleich hatte auch der Markt Dießen bereits im Herbst 2021 eine Machbarkeitsstudie mit Blick auf eine Erweiterung der Schule beauftragt. Über diese Machbarkeitsstudie ist das Projekt seither aber nicht hinausgekommen. Nun eilt die Sache.

Gerald Modlinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dießen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis