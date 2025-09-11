Schulleiter schlägt Alarm: Die COS in Dießen platzt aus allen Nähten

Ein neues Schuljahr beginnt und nicht nur am Ammersee-Gymnasium in Dießen wird es eng, weil der Erweiterungsbau nicht wie geplant fertiggestellt werden konnte. Auch an der Carl-Orff-Grund- und Mittelschule (COS) in Dießen gibt es akute Raumnot. Schulleiter Michael Kramer hat sich in einer Pressemitteilung zur aktuellen Raumsituation an der COS geäußert.

Mit derzeit über 720 Schülerinnen und Schülern zählt die Carl-Orff-Grund- und Mittelschule (COS) zu den größten Grund- und Mittelschulen im Regierungsbezirk Oberbayern. Doch die Räume reichen längst nicht mehr aus. „Schon seit mehr als zehn Jahren ist klar, dass wir zusätzlichen Platz brauchen – inzwischen ist die Situation akut“, betont Schulleiter Michael Kramer.

Um die steigenden Schülerzahlen abzufedern, griff die Marktgemeinde in den vergangenen Jahren zu Notlösungen: Ein Container wurde als Betreuungsraum für die damalige Mittagsbetreuung errichtet, ein Pavillon mit befristeter Baugenehmigung bot Platz für zwei weitere Klassen. Doch der Container wurde nach einigen Jahren undicht, sodass es hineinregnete und auch der Pavillon ist dauerhaft weder genehmigt noch pädagogisch sinnvoll. „Mit Blick auf die Zukunft reicht Stückwerk nun nicht mehr aus – wir brauchen eine dauerhafte Lösung“, so Kramer.

Alle Räume an der COS in Dießen sind belegt, Gruppenräume gibt es so gut wie keine mehr

Alle Räume sind belegt: Klassenzimmer, Fachräume, Mensa und Lagerräume. Gruppenräume oder Räume zur Differenzierung gibt es fast keine – und das schon seit geraumer Zeit. Damit fehlt eine wichtige Voraussetzung für die individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler. Gerade in heterogenen Klassen ist es notwendig, kleinere Lerngruppen zeitweise auszulagern, gezielte Unterstützung zu geben oder besondere Förderangebote durchzuführen. Ohne diese Räume bleibt differenzierter Unterricht erschwert und die pädagogische Qualität leidet temporär. Selbst Mobiliar kann nicht mehr ordnungsgemäß verstaut werden – ein Problem auch aus Sicht des Brandschutzes. Aus all diesen Gründen muss im neuen Schuljahr sogar der Musikraum als Klassenzimmer herhalten – eine Lösung, die pädagogisch wie organisatorisch alles andere als optimal ist.

Die Zahlen verdeutlichen den Handlungsdruck: 2021/22 besuchten 640 Kinder die COS, aktuell sind es bereits 722 – ein Plus von rund 13 Prozent. Besonders rasant wächst die Offene Ganztagsschule (OGTS): von 70 Kindern im Jahr 2021/22 auf derzeit 143. Nach Berechnungen des Landratsamts Landsberg wird der Bedarf künftig bei 280 Plätzen liegen – dieser Wert ergibt sich aus der Ganztagsbetreuungspflicht, die ab dem Schuljahr 2026/2027 bundesweit in Kraft tritt.

Das eigentliche Problem liegt aber nicht im Wechsel von der früheren Mittagsbetreuung hin zur OGTS. Diese Umstellung hat im Gegenteil entscheidend dazu beigetragen, dass heute alle Familien in Dießen einen verlässlichen Betreuungsplatz erhalten können.

Um kurzfristig Entlastung zu schaffen, baut die Marktgemeinde derzeit Räumlichkeiten im Kellergeschoss um, die bislang ausschließlich für den Fachunterricht oder als Chemie-Vorbereitungsraum genutzt werden konnten und deshalb nicht als Betreuungs- oder Gruppenräume zur Verfügung standen. Die Arbeiten sollen bis zum Schulhalbjahr 2025/26 abgeschlossen sein. „Das ist eine nachhaltige Lösung im Bestand – und rund 50 Prozent günstiger als ein ursprünglich geplanter Neubau in Holzständerbauweise“, sagt Kramer.

Für einen ordentlichen Schulbetrieb fehlen in Dießen rund 2000 Quadratmeter Fläche

Parallel untersucht eine von der Marktgemeinde beauftragte Machbarkeitsstudie eines Architekturbüros den konkreten Flächenbedarf und entwickelt Vorschläge für einen Erweiterungsbau. Noch in diesem Jahr sollen die Ergebnisse vorgestellt werden. Nach den Fördervorgaben der Regierung von Oberbayern müsste die Schule mindestens 5272 Quadratmeter, besser 6843 Quadratmeter Fläche haben. Tatsächlich stehen derzeit laut Schulleiter Michael Kramer nur 4844 Quadratmeter zur Verfügung – es fehlen also rund 2000 Quadratmeter. Klar sei schon jetzt: Die Schule braucht mindestens die fehlenden Grundflächen, um den Unterrichtsbetrieb kurzfristig sicherzustellen und um eine sinnvolle und tragfähige Lösung zu finden.

„Im Marktgemeinderat gibt es unterschiedliche Positionen“, erklärt Kramer. „Unsere Hoffnung ist, dass Bürgermeisterin Sandra Perzul gemeinsam mit dem Gemeinderat im Sinne der Kinder und Familien entscheidet – mit einer Lösung, die nachhaltig trägt und Dießen eine verlässliche Perspektive bietet.“ (AZ)