Rollerfahrer biegen in Utting falsch ab: Muss der SIP Scootershop jetzt zahlen?

Großartig war nach eigenen Angaben die Stimmung bei der Roller-Ausfahrt „Joyride“, die der SIP Scootershop am 5. Juli veranstaltete. Rund 300 Scooter-Fahrer starteten dabei in Landsberg zu einem Ausflug durch den südlichen Landkreis und an den Ammersee. Im Umfeld des Zielpunkts „Alte Villa“ war die Stimmung jedoch nicht ganz so großartig. Aus der Bürgerschaft gingen Beschwerden im Uttinger Rathaus ein: Ein Teil der Scooter-Fahrer war im Dorf falsch abgebogen und fuhr über die im Sommer eigentlich gesperrte Seestraße zur „Alten Villa“. Das könnte nun Konsequenzen haben.

Weil sich Bürger deswegen auch an den Gemeinderat gewandt hatten, wurde jetzt in der Gemeinderatssitzung über die Sache berichtet. Dabei wurde mitgeteilt, dass gegen den Veranstalter deswegen ein Ordnungsgeld von 200 Euro verhängt werde. Ob es so sein wird, scheint aber noch offen zu sein. Vonseiten der Stadt Landsberg, die die Veranstaltung genehmigt hatte, weil sie von Landsberg aus startete, hieß es zu dem Vorgang bislang nur: „Nach Auskunft der Gemeinde Utting wurde seitens des Veranstalters die Routenführung am Tag der Ausfahrt geändert, was wohl in Utting für Irritation sorgte. Dementsprechend werden wir im Rahmen des Verfahrens die SIP Scootershop GmbH anhören.“

Die Fahrtstrecke für die Scooter musste vorab festgelegt werden

Mit der Genehmigung waren auch Auflagen verbunden, berichtet der Uttinger Geschäftsstellenleiter - einfach losfahren geht vielleicht in Italien, aber nicht bei uns. So wurde beispielsweise festgesetzt, dass die mehrere hundert Personen starke Scootergruppe sich auf Überlandstrecken in mehrere Abteilungen aufteilen muss, um anderen Verkehrsteilnehmern ein Überholen zu ermöglichen. Ebenso war eine Fahrtstrecke festgelegt worden. Für Utting galt, dass die Scooter-Ausflügler über die Fahrmannsbachstraße zum Freizeitgelände fahren sollten - und keineswegs durch das Dorf und die im Sommer gesperrte Seestraße. Für den Fall, dass ohne vorherige Meldung von der festgesetzten Fahrtroute abgewichen wird, sah die Genehmigung auch vor, ein Zwangsgeld von 200 Euro zu erlassen, erklärt Graf.

Die unerlaubte Durchfahrt etlicher Motorroller blieb am ersten Juli-Samstag natürlich nicht unbemerkt. Und beim Thema Verkehr hört die südländische Gelassenheit vieler Uttinger bekanntlich schnell auf. Verwaltungschef Graf beschreibt das so: „Wir haben von Bürgern Beschwerden bekommen, dass die Hölle los war.“

Offenbar waren die Ordner nicht rechtzeitig vor Ort

Christian Seidl, der den Joyride des SIP Scootershops organisiert hat, bestätigt, dass es zu Abweichungen von der Route kam, allerdings sei nur ein Teil der Rollerfahrer offenbar in Utting falsch abgebogen. Da habe es wohl einer der Ordner, die an den Abzweigungen an der Fahrtstrecke die Teilnehmenden in die richtige Richtung wiesen, nicht rechtzeitig an den Standort geschafft, vermutet Seidl: „Es waren dann schon einige, die plötzlich vor der ,Alten Villa‘ standen“, erzählt der Fahrtleiter, „aber es ist ja nichts passiert.“