Der Uttinger Sebastian Kleis erreicht beim Zugspitz-Ultratrail ein Top-Ten-Ergebnis

Nicht nur, dass die Läuferinnen und Läufer 106 Kilometer zurücklegen müssen, dabei sind auch noch rund 5300 Höhenmeter zu absolvieren: Beim Zugspitz-Ultratrail müssen die Teilnehmer an ihre Grenzen gehen. Das gelang Sebastian Kleis aus Utting - nicht nur, dass er das Ziel erreichte, er belegte in seiner Altersklasse auch noch einen Top-Ten-Platz.

Um 22 Uhr wurden die Läuferinnen und Läufer in Garmisch-Partenkirchen auf die Strecke rund um das das Wettersteingebirge geschickt. Der Lauf in der Nacht verlief für Kleis sehr gut und kontrolliert: „Die Strecke kenne ich im Grunde auswendig, da ich zum zweitenmal teilnehme und seit 15 Jahren im Zugspitz-Gebiet trainiere“, so der 45-jährige Ausdauersportler. Ab Mittenwald wurde es dann aber warm auf der Ultratrail-Strecke. „Der Aufstieg zum Kreuzeck war unglaublich heiß und es war ein Kampf gegen eine gefühlte Hitzewand, es ging nur noch im Zeitlupen-Tempo vorwärts“, schildert Kleis den weiteren Rennverlauf.

Erfrischung durch die Zuschauer sorgt für neue Kräfte

Oben angekommen gab es von den Zuschauern eine Erfrischung, was zu neuen Kräften verhalf und der Aufstieg zum Osterfelderkopf verlief für ihn recht gut, er konnte dabei auch wieder zwei Konkurrenten überholen. Oben angekommen ging es von nun an zehn Kilometer bergab bis zum Ziel in der Fußgängerzone in Garmisch. „Es war weiter unglaublich heiß und jeder Schritt war ein Kampf, stehende Hitze im Tal und die Blasen an den Füßen und vier verlorenen Zehennägel haben es zu einer Qual gemacht“, so Kleis, doch er hielt durch.

Gegen 14 Uhr erreichte er nach 16 Stunden und gut 20 Minuten das Ziel, aber „ich war am Ende meiner Kräfte“. Dennoch sei ihm sehr schnell klargeworden, dass „ich etwas Unglaubliches geleistet habe“. Das bestätigte auch der sehr gute 7. Platz in der Master Men Wertung bei 300 Teilnehmern, in der Gesamtwertung (600 Starter) belegte er Rang 36. Kaum wieder erholt, fasste der Uttinger gleich den nächsten Wettkampf ins Auge: „Ich habe mich für Anfang September für einen 70 Kilometer Ultratrail im Zillertal Hochgebirge angemeldet, um weiter in der ITRA Rangliste (Internationale Trailrunning Association) aufzusteigen.

Im Zillertal habe ich schon einige Trainingskilometer hinter mir, aber noch nie im Rennmodus.“ (AZ)

