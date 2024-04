Jazz im Sudhaus Seefeld

Trio aus New York spielt im Schloss Seefeld

Zum zweiten Mal zu Gast im Sudhaus ist das "Joel Frahm Trio". Frahm, moderne Ikone des Tenorsaxophons und etablierter Musiker in der New Yorker Jazz-Szene, folgt, mit der speziellen Besetzung ohne Harmonieinstrument, solch berühmten Vertretern wie Sonny Rollins, Joshua Redman oder Ornette Coleman. Joel Frahm verbindet damit ein Gefühl von Freiheit und Raum, die er mit viel Emotionalität und technischen Fähigkeiten zu gestalten weiß.

Frahm, der auf insgesamt mehr als 100 Aufnahmen zu hören ist und mit Jazzgrößen wie Dianne Schuur, Kurt Elling oder Brad Mehldau gespielt hat, ist ein Geschichtenerzähler am Tenorsaxophon. Am Schlagzeug des Trios ist der Kanadier Ernesto Cervini zu hören, er war mit der Formation "Myriad3" bereits zweimal zu Gast in Seefeld. Cervini leitet auch mehrere eigene Formationen. Dritter im Bunde ist der ebenfalls in New York tätige Bassist und Bandleader Dan Loomis.

Die drei spielen seit über zwölf Jahren in verschiedenen Formationen zusammen. Als "Joel Frahm Trio" hatten sie vor zwei Jahren ihr Erstlingsalbum „The Bright Side“ vorgestellt. Bei ihrem diesjährigen Auftritt wird neben Stücken vom ersten Album auch ein Vorgeschmack auf das neue Werk "The Brighter Side" zu hören sein. Das Konzert findet am Sonntag, 7. April, ab 19 Uhr im Sudhaus des Schlosses Seefeld statt. Der Kartenvorverkauf erfolgt bei München Ticket oder im Internet unter www.kultur-schloss-seefeld.de. (AZ)