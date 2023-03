Klarinettenquartett im Sudhaus im Schloss Seefeld

Das Sudhaus im Schloss Seefeld ist Aufführungsort eines ganz besonderen Kammerkonzerts mit Solisten aus dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks.

Alljährlich finden sich Solisten aus dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks zusammen, um sechs Kammerkonzerte pro Saison einzustudieren. In der Regel präsentieren die Ensembles weniger bekannte, aber großartige Werke für verschiedenartige instrumentale Zusammensetzungen: so hat das Münchner Streichquartett, bestehend aus Korbinian Altenberger und Stephan Hoever (Violinen) sowie Mathias Schessl (Viola) und Jan Mischlich (Violoncello), für das Kammerkonzert im Sudhaus im Schloss Seefeld ein Programm geschmiedet, dessen Werke perfekt aufeinander abgestimmt sind.

"Seinem lieben Freund Joseph Haydn" widmete Mozart sechs zwischen 1782 und 1785 komponierte Quartette, in denen er sich mit Haydns großem Quartett-Zyklus op. 33 auseinandersetzt. KV 421 ist das einzige Moll-Werk der Serie und sticht mit seinem drängenden Pathos und dem Ton von Schmerz und Resignation hervor.

Eine Aura von Abschied und Wehmut



Auch Jörg Widmanns Choralquartett von 2003 wäre ohne das Wissen um ein konkretes Werk Haydns nicht denkbar, wie der Komponist selbst schrieb. Die "schockierende Eindringlichkeit" der Folge von ausschließlich langsamen Sätzen in Haydns Sieben letzten Worten unseres Erlösers am Kreuze stand Widmann bei der Komposition seines Choralquartetts vor Augen – "ein einziger langsamer Satz" voller "letzter Klänge, die nirgendwoher kommen und nirgendwohin führen".

In Brahms’ Klarinettenquintett ist die Aura von Abschied und Wehmut in mildes Licht getaucht, getragen von den warmen Klängen der Klarinette.

Das Konzert findet am Samstag, 11. März, im Sudhaus im Schloss Seefeld statt und beginnt um 19 Uhr. Es spielen Christopher Patrick Corbett, Klarinette und das Münchner Streichquartett mit Korbinian Altenberger, Violine, Stephan Hoever, Violine, Mathias Schessl, Viola sowie Jan Mischlich, Violoncello.

Plätze können laut Pressemitteilung im Vorfeld ausschließlich über www.kultur-schloss-seefeld.de reserviert werden. Außerdem sind Karten über München-Ticket erhältlich. (AZ)

