Landwirt und Hochschwangere retten sich von brennendem Traktor

Großes Glück haben ein 24 Jahre alter Landwirt aus dem Landkreis Starnberg und seine hochschwangere Frau. Beide sitzen auf einem Traktor, als der zu brennen beginnt.

Ein 24-jähriger Landwirt aus dem Landkreis war gerade mit Mäharbeiten auf seiner Wiese beschäftigt, als dessen Traktor plötzlich zu qualmen begann; mit auf dem Traktor befand sich dessen hochschwangere Frau.

Der Landwirt versuchte laut der Polizei in Herrsching zunächst, die teuren am Traktor montierten Mähwerke noch abzumontieren, was aber misslang. Auch ein Löschversuch mit einem Handlöscher gegen die nun unter der Fahrerkabine herausschlagenden Flammen war erfolglos.

Auch die Feuerwehr aus Seefeld kann den Traktor nicht mehr retten

Das Feuer weitete sich rasend schnell aus, sodass der Traktor binnen Minuten in Vollbrand stand und trotz der schnell vor Ort befindlichen Feuerwehr aus Seefeld komplett ausbrannte. Der Brand war aufgrund schwarzer Rauchschwaden von Weitem her erkennbar.

Am Traktor entstand Totalschaden in Höhe von etwa 130.000 Euro, inwiefern die angebauten Mähwerke im Wert von rund 100.000 Euro beschädigt wurden, müsse laut Polizeibericht noch geprüft werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Als Brandursache wird von einem technischen Defekt ausgegangen. (AZ)

