Motorradfahrer hat bei Seefeld einen Schutzengel im Gepäck

Dank seiner Schutzkleidung kommt ein Motorradfahrer, der in einem Waldstück mit einem Reh zusammenprallt, mit leichten Verletzungen davon.

Am Samstagnachmittag (18. März), gegen 14 Uhr, kam es in einem Waldstück auf der Staatsstraße 2070 von Seefeld in Richtung Perchting zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Reh.

Wie die Polizei in Herrsching mitteilt, bemerkte der Fahrer des Motorrades, ein 61-Jähriger aus dem Landkreis Augsburg, beim Durchfahren des Waldstückes zwar ein von links kommendes Reh, konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig reagieren. Er bremste stark ab, trotzdem kam es zum Zusammenstoß mit dem Reh.

Motorradfahrer verliert die Kontrolle und stürzt

Der Mann verlor laut Polizeibericht dadurch die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und verletzte sich dabei, wie durch ein Wunder, nur leicht. Er erlitt Schürfwunden am Unterarm und an der Hand. Die getragene Schutzkleidung verhinderte schlimmeres. Nach erster Behandlung vor Ort wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus zur weiteren Untersuchung gebracht.

Das Reh hat den Zusammenstoß nicht überlebt. Das Motorrad wurde durch den Zusammenstoß beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. (AZ)

Lesen Sie dazu auch