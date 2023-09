Regisseur Philipp Petruch wird nicht nur im Babylon Berlin gefeiert

Vor wenigen Tagen wird Philipp Petruch mit seinem Film beim Fünf-Seen-Filmfestival ausgezeichnet. Der solidarischen Landwirtschaft gehört seine große Leidenschaft.

Kochen, essen, am liebsten mit anderen zusammen – das war schon immer Philipp Petruchs Ding. Bis eines Tages die Frage in seinem Kopf auftauchte, wer eigentlich unter welchen Bedingungen produzierte, wovon er sich ernährte. Die bittere Erkenntnis: Mit seinem Konsum unterstützte der junge Mann ein System, in dem ein knappes Drittel aller Erzeugnisse im Müll landet, das Menschen schlecht bezahlt, Tiere zur Massenware herabwürdigt, die Böden auslaugt – kurz gesagt: ein System, das die Natur Stück für Stück der Gewinnmaximierung opfert.

Der Berliner machte sich auf die Suche nach Alternativen, nach Menschen, die nicht nur davon reden, sondern die aktiv dazu beitragen, den nötigen Systemwandel in der (Land-)Wirtschaft zu initiieren.

Wen er fand, waren Bauern und Verbraucher, die sich in Solidarischen Landwirtschaften (Solawi) zusammengeschlossen haben und die eine Produktions- und Konsumform praktizieren, in der jede Tomate, jeder Kohlkopf und jedes Radieschen, das gepflanzt, gehegt und geerntet wurde, auf dem Teller landet und nicht in der Tonne.

"Ernte teilen" ist der erste Dokumentarfilm von Philipp Petruch

Außerdem fand der Theater-, Film- und Medienwissenschaftler mit den Solawis das Thema für seinen ersten großen Dokumentarfilm, nachdem er bereits einige fiktionale Kurzfilme gedreht hatte. Sein mit 81 Minuten überdurchschnittlich langes Erstlingswerk „Ernte teilen“ zeigt der 32-Jährige am Freitag, 15. September, auf Einladung des Kulturvereins Herrsching im Kurparkschlösschen – ein Heimspiel für Petruch, der in Seefeld aufgewachsen ist. Neben dem Regisseur und Produzenten wird für eine Publikumsdiskussion auch die Solawi Eichtal aus Frieding zugegen sein, die Gründer Mario Langelotz mit zwanzig Mitstreitern nach den Prinzipien der Permakultur und Biodiversität führt.

Gemeinsam die Feldarbeit bewältigen, das gehört zur solidarischen Landwirtschaft dazu. Foto: Kevin Schaub

Die Idee der Solidarischen Landwirtschaft ist ebenso einfach wie genial und führt, wenn sie sich eingespielt hat, zu einer Win-win-Situation für Bauern und Verbraucher, von der nicht zuletzt die Natur profitiert. Das Prinzip: Die Konsumenten leisten auf Grundlage der geschätzten Jahreskosten der landwirtschaftlichen Erzeugung vorab einen bestimmten Betrag, der es dem Landwirt ermöglicht, unabhängig von Marktzwängen und dem Preisdruck des Einzelhandels bedarfsorientiert zu wirtschaften und eine ökologische Landwirtschaft zu betreiben, die weder zur Selbstausbeutung noch zur Ausbeutung von Tier und Pflanzen führt. Die Abnehmer erhalten im Gegenzug die gesamte Ernte des Solawi-Betriebs.

Lesen Sie dazu auch

„Das sind schon manchmal kleine Überraschungspakete, die die Mitglieder bekommen“, erklärt Philipp Petruch. Doch Ankündigungs-E-Mails über die nächste Ernte, beigelegte Rezepte und vor allem die Einbindung der Verbraucherinnen und Verbraucher auf dem Feld oder bei der Auslieferung der Ware führten dazu, dass sich die Menschen schnell an diese neue, dem Naturkreislauf entsprechende Form zu kochen und zu essen gewöhnten. Ein weiterer Vorteil: „Die Vielfalt ist viel größer als im Supermarkt. Da landet dann auch mal ein Spaghettikürbis, eine Schwarzwurzel oder die unbekannte Tomatensorte Golden Delicious auf dem Esstisch.“

Erfolgreiche Premiere von "Ernte teilen" im Filmtheater Babylon in Berlin

Erst kürzlich ist Petruch, den es nach seinem Weggang aus dem Fünfseenland für ein Jahr Work-&-Travel nach Australien, dann an die Uni Wien und später als Regieassistent nach München und schließlich Berlin verschlagen hat, in seiner alten Heimat eine Auszeichnung zuteilgeworden: Mit „Ernte teilen“ konnte sich Petruchs Film gegen vier weitere Beiträge im Wettbewerb um den Klima-Award durchsetzen, mit dem das Fünf Seen Filmfestival seit drei Jahren Dokumentarfilme ehrt, die die Hürden und Chancen im Kampf gegen den Klimawandel aufzeigen. „Es ist ein Publikumspreis“, sagt Petruch. „Ihn zu gewinnen, hat mich riesig gefreut, zumal die anderen Beiträge auch wirklich coole Filme waren“, zollt der Rucksackproduzent und Slow-Food-Aktivist der Konkurrenz Respekt.

Regisseur Philipp Petruch aus Seefeld. Foto: Philipp Petruch

Er selbst habe sich die praktische Arbeit des Filmemachens zum Großteil autodidaktisch erarbeitet und im Laufe seiner ersten Dokumentarfilmproduktion so viel gelernt, dass er sich jetzt mit Fug und Recht als Filmemacher bezeichnen würde, wie der sympathische Mann mit den zerzausten Haaren erklärt. Ein Crowdfunding-Projekt zu Beginn der Coronapandemie brachte dem Gründer des Community-Film-Kollektivs und seinem Team binnen eines Monats mehr als 14.000 Euro Startkapital ein. Und dank der Förderung durch zahlreiche Verbände und NGOs sowie die landwirtschaftliche Rentenbank konnten Petruch und seine Mitstreiter zwischen März 2020 und Juni 2022 den Alltag von drei Solidarischen Landwirtschaften in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern mit der Kamera begleiten. Sie alle verfolgen das optimistische Ziel, mit Mut, Gemeinschaftssinn und einem neuen Verhältnis von Konsument und Produzent die Landwirtschaft zu verändern – und vielleicht ein kleines Stück die Welt.

Nach der Kinopremiere im Mai im ehrwürdigen Filmtheater Babylon in Berlin, die so gut besucht war, dass Petruch eine kleine Erdscholle vom Herzen fiel, ist „Ernte teilen“ bislang im Norden, Westen und Südwesten Deutschlands gelaufen – häufig in Kooperation mit den örtlichen Solawis, von denen es laut Netzwerk Solidarische Landwirtschaft bereits knapp 500 gibt.

Bayernpremiere feierte die Dokumentation, die Philipp im Selbstverleih vermarktet (ernteilen-der-film.de), Ende August im fsff-Kino Seefeld, „das ich schon als Kind besucht habe“, wie Petruch erzählt. Die Vorführung in Herrsching am Freitag, 15. September, ab 20 Uhr im Kurparkschlösschen in Herrsching ist jedoch davon unabhängig über gemeinsame Kontakte des Kulturvereinsvorsitzenden Heinz Hellerer und Petruch zustande gekommen. Reservierung und Kartenverkauf auf www.kulturverein-herrsching.de.