Seefelder Hof in Dießen plant Erweiterung mit Ferienwohnungen

Ein vom „Seefelder Hof“ geplantes Gästehaus hat wieder den Bauausschuss des Dießener Gemeinderats beschäftigt. Nachdem im Juli 2024 eine Bauvoranfrage für ein solches Projekt gestellt worden war, lag dem Gremium nun ein konkreter gefasster Bauantrag vor. Das gemeindliche Einvernehmen wurde erteilt.

Der jetzige Bauantrag orientiert sich an der Planung, die für die Voranfrage zugrunde gelegt wurde. Bauort ist eine 1149 Quadratmeter große Fläche zwischen dem Seefelder Hof und der Bahnlinie, die derzeit teilweise als Parkplatz benutzt wird. In dem Gebäude, das annähernd ein Quadrat mit einer Grundfläche von rund 250 Quadratmetern bedecken und das drei Etagen plus Dachgeschoss umfassen soll, möchte die Hotelierin des Seefelder Hofs zwölf Ferienwohnungen und eine Betriebsleiterwohnung unterbringen. Daneben sollen eine Tiefgarage mit 14 Stellplätzen und vier oberirdische Stellplätze errichtet werden, so der Bauantrag. Der in der Bauvoranfrage enthaltene Verbindungsgang zum Hotel auf Höhe des zweiten Obergeschosses ist jetzt nicht mehr geplant.

Der Neubau soll so hoch werden wie das bestehende Hotel

Die Höhe des geplanten Gebäudes (Firsthöhe 13,19 Meter) orientiert sich an dem bestehenden Hotel und eines vor einigen Jahren auf dem nördlichen Nachbargrundstück errichteten Wohnhauses. In diesem Bereich des Alexander-Koester-Wegs befand sich bis vor etwa zehn Jahren das „Ammerfischer“-Anwesen. Nach dem Tod des damaligen Besitzers wurde es in zwei Parzellen aufgeteilt an die beiden heutigen Eigentümer verkauft.