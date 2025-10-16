Andrea Noll (58) ist seit 41 Jahren beim Leonhardiritt in Wengen dabei. Damals „musste“ sie mitreiten, erinnert sie sich. „Als Mitarbeiterin beim Tierarzt Rattenhuber war das ein Pflichtprogramm“, sagt sie. Angestellt ist Noll dort nicht mehr, die Begeisterung für Pferde und den Leonhardi-Brauch ist aber geblieben. Und so ist es auch für sie im November mehr Freude als Pflicht, wieder Teil des Leonhardi-Ritts in Wengen zu sein.

Andrea Noll ist mit ihrer Heirat mit Thomas Noll nach Wengen gekommen, wo die Teilnahme am Leonhardi-Ritt seit jeher Brauch ist. In den 41 Jahren, in denen sie Teil dieses Brauchs ist, gab es nur zwei Absagen der Veranstaltung. „Vor ungefähr 30 Jahren hat es einen so schweren Schneesturm gegeben, dass der Ritt samt Gottesdienst abgesagt werden musste. Und dann fiel er nochmal während der Coronapandemie aus“, erinnert sich Andrea Noll.

In den vergangenen gut 40 Jahren fiel der Leonhardiritt in Wengen nur zweimal aus

An schwere Unfälle kann sie sich nicht erinnern, nur dass einmal eine Reiterin, deren Pferd gescheut hatte, heruntergefallen und habe sich durch den Sturz einen Beckenbruch zugezogen. Ein anderes Mal sein ein unruhiges Pferd rückwärts gegen einen Bauzaun gelaufen, der dann umfiel. Daraufhin seien die anderen Pferde in verschiedene Richtungen weggesprungen.

Den Pferden von Andrea Noll aus Wengen werden zum Leonhardiritt Zöpfe gebunden, in die Blumen gesteckt werden. Foto: Andrea Noll

40 Jahre etwa ist es zudem her, dass ihr Ehemann Thomas Noll mit der Zucht von bayrischen Warmblütern begonnen hat. Zu den eigenen Tieren der Familie gehören unter anderem Rappa Lui (20), Buddy (8), Karla (12) und der vierjährige Carl-Gustav. „Er muss auf jeden mitlaufen, er ist einer von den Braven“, sagt die Pferdezüchterin aus Leidenschaft, die zudem einen kleinen Schulbetrieb hat und den Reiternachwuchs an den Umgang mit den Vierbeinern heranführt.

Blumen sind ein Muss in der geflochtenen Mähne der Pferde von Familie Noll

Der Tag, an dem der Leonhardi-Ritt in Wengen stattfindet, ist, wie Andrea Noll sagt, für die Familien in Wengen ein richtiger Feiertag, natürlich auch für die Familie Noll. Das Haus wird auf Vordermann gebracht und Mensch und Tier festlich herausgeputzt. Bei Nolls werden den mitwirkenden Pferden Zöpfe gebunden, in die dann Blumen gesteckt werden. „Blumen sind ein Muss, aber wir haben uns nie auf eine bestimmte Sorte festgelegt.“

Auch im Hause Noll schließt sich an den Leonhardiritt, bei dem die Wengener Kapelle dreimal umritten wird, damit der Pfarrer dreimal einen Segen spenden kann, traditionell ein Weißwurst-Essen mit der ganzen Familie an. So wird es auch in diesem Jahr sein am Samstag, 8. November. Denn seit vielen Jahren findet der Leonhardi-Ritt in Wengen nicht mehr am Leonhardstag selbst, also am 6. November statt, sondern immer an dem Samstag, der dem 6. November kalendarisch am nächsten liegt.