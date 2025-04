Zu wenige Bewerber: In Dießen wird kein Seniorenbeirat gewählt

Das Interesse der älteren Bevölkerung im Markt Dießen, sich im Seniorenbeirat zu engagieren, hält sich in Grenzen. Für die am Sonntag, 18. Mai geplante Wahl des künftigen Seniorenbeirats haben sich lediglich sieben Bewerberinnen und Bewerber gemeldet. Da das Gremium an sich, das für die Jahre 2025 bis 2028 neu zusammengestellt werden muss, nur sieben Mitglieder stark ist, ist laut einer Pressemitteilung des Marktes Dießen eine Wahl nicht erforderlich.

Der neue Seniorenbeirat wird Ende April vom Marktgemeinderat Dießen berufen

Dies legt die Satzung des Seniorenbeirats gemäß § 7 Absatz 4 fest. Die Bewerbungsfrist hatte am 31. März geendet. Die gemeldeten und vorgeschlagenen Bewerberinnen und Bewerber wurden bereits in der Wahlausschusssitzung am 1. April zugelassen und werden in der nächsten Sitzung des Marktgemeinderats am 28. April vom Gremium in den Seniorenbeirat berufen. Die öffentliche Bekanntgabe der Mitglieder des neuen Seniorenbeirats erfolgt dann am Dienstag, 29. April.

Die konstituierende Sitzung des neuen Dießener Seniorenbeirats findet Anfang Juni statt

Die konstituierende Sitzung des neuen Seniorenbeirats findet dann am Dienstag, 3. Juni, statt. Weitere Informationen zum Seniorenbeirat Dießen sind auch im Internet abrufbar unter www.seniorenbeirat-diessen.de. (AZ)