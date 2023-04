Serie

06:00 Uhr

Wie gut ist die ärztliche Versorgung am Ammersee?

Plus Wie gut ist das Facharztangebot am Ammersee? Wir gehen dieser Frage nach und stellen in einer Serie eine Auswahl an Fachärzten vor. Den Anfang macht die Kardiologie.

Von Dagmar Kübler

Während es vor allem in Dießen bei den Hausärzten zu Überlastungen kommen kann und Patientinnen und Patienten auch Wartezeiten oder belegte Telefone in Kauf nehmen müssen, sieht es mit der kardiologischen Versorgung besser aus.

Wer Herzprobleme hat, findet rund um den Ammersee mehrere Anlaufstellen, so das Internistische Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) in der Schindelbeck Klinik und die Praxis Dr. Neudert in Herrsching. In Schondorf ist die Herzheilkunde in der Internistischen Praxis von Dr. Kühn & Dr. Smolinski angesiedelt, in Utting besteht die Kardiologische Privatpraxis von Dr. med. Anna-Katharina Schmidt und Professor. Dr. med. Michael Reppel, der zudem eine Praxis in Landsberg betreibt.

