Mehrere Verletzte bei Serienunfall auf der B2 bei Wielenbach

Auf Höhe Wielenbach ist es am Montag auf der B2 zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen gekommen. Zum Unfallhergang berichtet die Weilheimer Polizei: In Fahrtrichtung Starnberg musste gegen 12.35 Uhr aufgrund zäh fließenden Verkehrs ein 32-jähriger Autofahrer aus Steingaden verkehrsbedingt abbremsen und anhalten. Hinter diesem fuhr eine 37-jährige Frau aus Dießen in gleicher Richtung. Sie erkannte den Bremsvorgang jedoch zu spät und fuhr deshalb auf das Heck des haltenden Pkw auf.

Zwei weitere nachfolgende Pkw, die von einem 79-jährigen Herrschinger und von einer 54-jährigen Weilheimerin gesteuert wurden, konnten ebenfalls nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhren jeweils auf den vor ihnen befindlichen Pkw auf.

Mehrere Personen wurden nach dem Serienunfall ins Krankenhaus gebracht

Bei dem Unfall wurden mehrere Personen leicht verletzt oder zumindest zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Im Bereich der Unfallstelle kam es während der Unfallaufnahme zu Verkehrsbehinderungen aufgrund kurzzeitiger Sperrungen. Neben mehreren Fahrzeugen des Rettungsdienstes und der Polizei waren auch Fahrzeuge der Straßenmeisterei Weilheim zur Verkehrslenkung vor Ort. (AZ)