Siebenjähriger fährt mit in Schondorf mit seinem Rad in ein Auto

Leicht verletzt muss ein sieben Jahre alter Schüler aus Schondorf ins Krankenhaus. Der Bub übersieht ein Auto und es kommt zum Unfall

Am Dienstagabend, 18. Juni, wird ein sieben Jahre alter Schüler aus Schondorf bei einem Unfall leicht verletzt und muss ins Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei mitteilt, kam es in der Brunnenstraße in Schondorf zu dem Unfall, weil der Bub ein herannahendes Auto nicht rechtzeitig gesehen hat. Der junge Radfahrer war nach Angaben der Polizei mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg an der Brunnenstraße unterwegs.

Der junge Radfahrer übersieht das Auto an der Brunnenstraße in Schondorf

Gleichzeitig befuhr eine 51-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Pkw das Griesfeld und wollte in die Brunnenstraße einfahren. Hierzu tastete sie sich laut Polizeibericht in den Einmündungsbereich vor und blieb mit ihrem Fahrzeug stehen. Der Radfahrer erkannte den Pkw nicht rechtzeitig und fuhr mit seinem Rad in den Pkw. Der Junge zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (AZ)

