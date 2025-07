So arbeitet der neue Solarpark südlich von Dießen

Nach mehrjähriger Planungszeit und einer winterlichen Bauphase hat die Freiflächen-Photovoltaikanlage südlich von Dießen Anfang April mit der Stromproduktion begonnen. Kürzlich stellte die Betreibergesellschaft, die sich aus dem Markt Dießen (Anteil 24,9 Prozent) und etwa einem Dutzend weiterer Mitwirkender und Teilhaber zusammensetzt, ihre Unternehmung vor.

35 Grad zeigte das Thermometer bei reichlich Sonnenschein zum Pressetermin an, das sind nur bedingt gute Produktionsbedingungen. Zum einen sinkt das Leistungsvermögen einer PV-Anlage pro zehn Grad Erwärmung um etwa 2,5 Prozent, erklärte Geschäftsführer Manfred Bächler. Zum anderen bergen lange Sonnentage zunehmend das Risiko, dass Solarfelder zeitweise vom Netz genommen werden: entweder, um die Stabilität des Stromnetzes nicht zu gefährden oder um zu vermeiden, in Zeiten von Stromüberschüssen Elektrizität zum Nulltarif zu produzieren oder gar dafür Geld mitbringen zu müssen. Zum Pressetermin speiste die PV-Anlage freilich Elektrizität ins Netz ein. Belastbare Daten, wie oft das neue Solarfeld vom Netz genommen worden ist, werde es aber erst nach einem Betriebsjahr geben, erklärte Bächler weiter.

Das Solarfeld könnte auch eine große Wärmepumpe in Dießen betreiben

Im Unternehmen macht man sich daher Gedanken, wie die Stromproduktion effizienter - und auch lukrativer - gestaltet werden kann. Basis der Kalkulation und für die Entscheidung der VR-Bank Landsberg-Ammersee, das 1,5-Millionen-Euro-Projekt mit rund 1,3 Millionen Euro zu finanzieren, war die bei der Ausschreibung der Bundesnetzagentur gegebene Zusicherung, 20 Jahre lang eine jede Kilowattstunde mit gut fünf Cent zu vergüten. Die Konditionen ermöglichen es aber auch, jederzeit andere Kunden zu beliefern, die gegebenenfalls etwas mehr bezahlen. Ein größeres Unternehmen, das sich direkt und ohne Umweg übers Netz und ohne das damit verbundene Netzentgelt aus dieser regenerativen Energiequelle versorgen lässt, ist bei dem Standort zwischen Dießen und Raisting eher nicht zu erwarten. Auch die Überlegung, direkt ins Netz des örtlichen Betreibers Dießener Elektrizitätswerk einzuspeisen, habe sich auch wegen der Leitungskosten als nicht wirtschaftlich dargestellt, so Geschäftsführer Bächler.

Wolfgang Weisensee hält es aber für denkbar, mit dem Solarstrom eine zentrale Wärmepumpe für ein Wohngebiet zu versorgen. Bis zu 800 Wohneinheiten könnten mit der 2,25-Megawatt-PV-Anlage beheizt werden, sagt er. Eine weitere Idee könnte sein, Mehrzweckhalle und Schule aus dieser Energiequelle zu beheizen, merkte Bürgermeisterin Sandra Perzul an.

Die Anlagenbetreiber hoffen auf einen Stromspeicher in der Nachbarschaft

Ansonsten erwarte man einen Jahresstromertrag von 2500 Megawattstunden, was in etwa dem Bedarf von 1000 Zwei-Personen-Haushalten entspricht. Doch der aktuelle Verbrauch passt nicht immer mit der aktuell erzeugten Energiemenge zusammen: An sonnigen Sommertagen entstehen Überschüsse, an dunklen Wintertagen nur ein Bruchteil davon. Die Betreibergesellschaft hofft deswegen, dass der bereits vom Markt Dießen befürwortete 16-Megawattstunden-Stromspeicher beim Umspannwerk des Bayernwerks bald errichtet wird. Mit diesem Puffer könnten ebenso Abschaltungen reduziert werden.

Einen eigenen Stromspeicher, der vorrangig nur den Stromüberschuss am Tag sammelt, um sich nachts zu entladen, beurteilt Geschäftsführer Bächler momentan als eher unwirtschaftlich. Je weniger Speicherzyklen es seien, desto teurer sei der Strom aus der Batterie. Im ungünstigsten Fall (etwa bei nur 100 Ladevorgängen im Jahr) würden sich die Gestehungskosten auf bis zu 30 Cent pro Kilowattstunde belaufen.

Sicher ist indes, dass es auf dem Solarfeld ab dem nächsten Jahr noch eine Zweitnutzung geben wird: Dann soll mit der Beweidung durch Murnau-Werdenfelser Jungrinder begonnen werden. Bis dahin muss allerdings noch einiges von dem nach den Erdarbeiten für die Solarmodule neu angesäten Gras wachsen.