Neues zum Geldautomat in Riederau und zum Ammara in Dießen

Zwei gute Nachrichten aus der Sparkasse Landsberg-Dießen vorweg: Der Sparkassenautomat im Riederauer Bahnhof ist wieder in Betrieb und ins ehemalige Restaurant Ammara, das im Sparkassengebäude in Dießen untergebracht war, soll ab 2026 wieder Leben einkehren. Wobei letzteres so nicht ganz korrekt ist, denn auch in diesem Jahr wird sich in dem früheren Restaurant in der Prinz-Ludwig-Straße 1 etwas tun. Was, darüber könne im Augenblick noch keine Auskunft gegeben werden, wie Christian Demel, der Bereichsleiter Organisation im Landsberger Geldinstitut auf Nachfrage unserer Redaktion sagt. „Wir planen aber auf jeden Fall die Räume ab 2026 wieder zu vermieten.“ Wie berichtet hatte das Ammara im Juli 2024 nach nicht einmal einem Jahr wieder schließen müssen.

Am Bahnhof in Riederau kann wieder Geld abgehoben werden

Neuigkeiten gibt es auch vom Geldautomaten im Bahnhof Riederau. „Der Automat ist wieder in Betrieb“, bestätigt Demel. Eine Gruppe von vier Tätern hatte im September versucht, den Automaten, der sich im denkmalgeschützten Riederauer Bahnhof befindet, zu knacken.

Der Geldautomat im Riederauer Bahnhofsgebäude ist wieder in Betrieb. An seine Schaukästen dahinter gelangt der Verschönerungsverein aber weiterhin nicht. Foto: Thorsten Jordan

Bisher nicht gelöst ist die Problematik, dass der Geldautomat so ungünstig aufgestellt worden war, dass ein Schaukasten des Verschönerungsvereins Riederau nicht mehr geöffnet werden kann, um Inhalte auszutauschen. Vor weit über einem Jahr hatte es diesbezüglich zwischen Verein, Sparkasse und Gemeinde Gespräche gegeben. Bei diesen Gesprächen hatte die Sparkasse Landsberg-Dießen laut Demel angeboten, sich an den Kosten für den Abbau des Automatengehäuses (anders kann der Schaukasten nicht entfernt werden) und für die notwendigen Malerarbeiten aufzukommen. „Bis jetzt haben wir aber noch nichts Konkretes gehört.“