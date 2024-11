So sieht es derzeit auf der ASG-Baustelle in Dießen aus

Zwölf neue Klassenzimmer, Räume für die Offene Ganztagsschule (OGTS), für Verwaltung und Technik entstehen derzeit auf der Nordseite des Ammersee Gymnasiums in Dießen. Der Wiedereinführung des G9 im September 2025 steht somit nichts im Wege. Bislang befinden sich die Baumaßnahmen sowohl zeitlich als auch finanziell im Plan. Unsere Redaktion konnte sich zusammen mit der Projektleiterin des Landratsamts Landsberg, Carolin Frank, ein Bild vom Baufortschritt machen.

Wer aus Dießen in Richtung Norden fährt, sieht zwar von der eigentlichen Großbaustelle nicht viel, kann aber erkennen, dass das Sportgelände, das zum Ammersee Gymnasium gehört, nicht mehr vorhanden ist. Stattdessen gleicht das Gelände einer großen matschigen Fläche, auf der gerade schweres Gerät im Einsatz ist. „In das Areal, so groß wie ein Fußballfeld, werden 60 sogenannte Erdwärmesonden in eine Tiefe von 100 Metern eingebracht“, erklärt Frank. In diesen Erdwärmesonden (EWS) zirkuliert später eine Wärmeträgerflüssigkeit, mit der dem Erdreich Wärme entzogen werden kann. Mit dieser Wärme soll später der ASG-Neubau samt der neuen Einfach-Turnhalle beheizt werden. Im Bestandsgebäude sorgt eine Hackschnitzelheizung für Wärme, was auch künftig so bleiben soll. „Wenn alle Sonden ins Erdreich eingebracht sind, wird der Sportplatz wieder hergerichtet“, sagt die Projektleiterin. Im Frühjahr 2025 soll der Platz wieder eingesät und bespielbar sein.

Auf dem Schulsportplatz werden gerade Erdwärmesonden in 100 Meter Tiefe eingebracht. Foto: Thorsten Jordan

Doch bis es so weit ist, gibt es noch einiges zu tun, wobei das Grundgerüst des Neubaus und der Turnhalle bereits steht. Stahlbetonwände und -treppen sind fertig, was noch fehlt sind die Holzbauarbeiten. Zum Beispiel über der neuen Turnhalle, die unmittelbar an die bestehende Zweifach-Turnhalle angrenzt und sich, wie Carolin Frank berichtet, in ihrem äußeren Erscheinungsbild nicht von der bestehenden Halle unterscheiden wird. „Es wird eine Glasfassade geben, wie in der vorhandenen Turnhalle. Nur das Dach wird als Holzdach gefertigt, dessen Tragwerk dann von innen sichtbar bleibt.“ Künftig verfügt das ASG, das als weiterführende Schule dem Landkreis Landsberg gehört, also über drei Turnhallen.

Die Stahlbetonwände und -böden sind fertig. Was noch fehlt, sind alle Bauteile aus Holz. Foto: Thorsten Jordan

Der neue Klassentrakt mit einem Bruttorauminhalt von rund 15.000 Quadratmetern, dockt im Norden des Bestandsgebäudes an das „erste und dritte Schiff“ an und erhält ein begrüntes Dach. Anders als im Bestandsgebäude wird dort eine Fußbodenheizung verbaut. Die drei „Schiffe“ des Altbestands sind in Nord-Süd-Richtung an das Hauptgebäude angedockt, das einen Anlegesteg symbolisieren soll.

Der Haupteingang zum Ammersee Gymnasium liegt künftig näher am Bahnhalt St. Alban

Zwischen Bestands- und Neubau entsteht ein heller und großer Innenhof und auch das Pausengelände zwischen Schule und Bahngleisen wird größer. Der Landkreis hat, um die bei einem Neubau vorgeschriebene Ausgleichsfläche vorhalten zu können, rund 4800 Quadratmeter Erbbaurechtsfläche erworben, um die sich das Schulareal in nordöstlicher Richtung vergrößert.

Noch führt die Stahlbetontreppe ins Leere. Später gelangt man über sie in den zweiten Stock des ASG-Erweiterungsbaus. Foto: Thorsten Jordan

Ist alles fertig gebaut, wird es einen zweiten Haupteingang in das Ammersee Gymnasium auf der Ostseite geben. Das hat einen ganz einfachen Grund. „Viele Schülerinnen und Schüler kommen mit dem Zug zum ASG und der Bahnhalt befindet sich auf der Ostseite der Schule“, so Carolin Frank. Damit die Schülerinnen und Schüler künftig nicht mehr um das Gebäude herum zum bisherigen Haupteingang laufen müssen, im Osten zwischen Bestandsgebäude und Neubau befinden. Mit Fertigstellung des Neubaus verschwinden auch die Container wieder, in denen derzeit die Offene Ganztagsschule untergebracht ist.

Der Innenausbau und die Stockwerke des Erweiterungsbaus am Ammersee Gymnasium werden in Holz gefertigt. Foto: Thorsten Jordan

Notwendig geworden ist die Erweiterung des Ammersee Gymnasiums, das 2006 eingeweiht worden war, weil mit dem Schuljahr 2025/26 der erste G9-Jahrgang die 13. Klasse besuchen wird und damit im ASG eine weitere Jahrgangsstufe untergebracht werden muss. Insgesamt werden dann rund 1000 Schülerinnen und Schüler das ASG in Dießen besuchen. Kosten wird der 80 Meter lange, 20 Meter breite und 7,50 Meter hohe Schulneubau samt Turnhalle rund 28 Millionen Euro. Der Landkreis Landsberg darf allerdings mit einer staatlichen Förderung von rund 5,7 Millionen Euro rechnen.

Zwischen Bestandsgebäude und Neubau entsteht ein neuer Pausenhof. Foto: Thorsten Jordan