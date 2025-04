Sonderausstellung im ADK-Pavillon: Erinnerungen an die Dießener Malerin Marion Bembé

Im vergangenen Dezember ist die Dießener Malerin Marion Bembé im Alter von 94 Jahren verstorben. Bis wenige Jahre vor ihrem Tod arbeitete sie noch in ihrem Atelier im Curry-Park in Riederau und ihrem Münchner Atelier. Jahrzehntelang war sie Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Diessener Kunst (ADK) und hat im Pavillon am See ihre Bilder ausgestellt. Zu ihren Ehren präsentiert die ADK vom 5. bis 26. April 2025 nun noch einmal eine Auswahl von Bildern aus verschiedenen Epochen.

Vorzugsweise arbeitete Marion Bembé im Freien, um über den Bildrand hinaus frei gestalten zu können. Das Papier wurde oft nach dem Grundieren in einer großen, alten Zinkbadewanne gewaschen, um später nach dem Trocknen bemalt zu werden. So entstehen die schönsten Bilder im Garten, in Licht und Luft. In der Natur findet sie nicht nur ihre Anregungen, sondern auch ihre Farben.

Marion Bembé fand Anregungen für ihre Bilder oft in der Natur

Oftmals arbeitete die Malerin in mehreren Schichten, indem sie Sand einarbeitet oder Seidenpapiere collagiert. Die fertigen Bilder berichten dann von den sanften Kräften in der Natur. Sie sagte selbst: „Ich habe viel lernen müssen, um das auszudrücken, was ich empfinde“.

Eine Sonderausstellung erinnert im ADK-Pavillon in Dießen an die verstorbene Malerin Marion Bembé

Die Zusammenstellung und Auswahl der Bilder, die nun letztmals im Pavillon der Arbeitsgemeinschaft Diessener Kunst zu sehen sind, ist in enger Zusammenarbeit mit der Familie von Marion Bembé entstanden. „Die ADK möchte mit dieser Präsentation an eine große Malerin erinnern, der es immer ein Anliegen war, dass ihre Bilder auch in Diessen ausgestellt werden“, schreibt der Vorsitzende der ADK, Wolfgang Lösche, in einer Pressemitteilung. Der ADK-Pavillon am See ist im April täglich von 12 bis 18 Uhr geöffnet. (AZ)