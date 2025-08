Baustopp am Waffenschmiedweg: Sondersitzung des Dießener Gemeinderats beantragt

Eigentlich macht der Dießener Gemeinderat im August Ferien und die nächste Sitzung steht erst am 29. September im Kalender. Nur der Ferienausschuss erledigt in der Zwischenzeit am 18. August die dringendsten Dinge. Heuer könnten die Ferien für das Plenum etwas kürzer ausfallen. Zwölf der 24 Gemeinderatsmitglieder haben eine Sondersitzung beantragt. Sie sehen nach der jüngsten Sitzung weiteren Gesprächsbedarf wegen des Wohnungsbaus am Waffenschmiedweg.

Gerald Modlinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sondersitzung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Baustopp Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis