Unfall: Junger Autofahrer durchbricht bei Wessobrunn einen Stadel

Ein spektakulärer Unfall hat sich am späten Dienstagabend bei Wessobrunn ereignet. Laut Polizeibericht kam gegen 22.30 Uhr auf der Kreisstraße von Peißenberg nach Paterzell ein 18-jähriger Autofahrer aus der Gemeinde Wessobrunn kurz vor dem Weiler Blaik mit seinem Auto in einer Kurve von der Straße ab. Dabei durchbrach er einen Stadel, bevor er erst nach 100 Metern in einer angrenzenden Wiese zum Stehen kam.

Der Fahrer erlitt nur leichte Verletzungen, eine medizinische Versorgung war nicht notwendig. Schlimmer erwischte es seinen 17-jährigen Beifahrer, ebenfalls aus Wessobrunn. Er wurde schwer verletzt. Mit einem Hubschrauber wurde der Jugendliche ins Klinikum Großhadern geflogen. Am Auto entstand Totalschaden, auch der Stadel wurde vollständig zerstört. Eine große Anzahl von Feuerwehrleuten aus Peißenberg und Forst war nach dem Unfall ebenfalls im Einsatz, so die Polizei. (AZ)